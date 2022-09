Gebroken American Dream, evoluerende MLS en Belgische comeback: Hernan Losada openhartig in Extra Time

Back in Belgium. Hernan Losada sprak in onze voetbaltalkshow Extra Time over zijn Amerikaanse avontuur. In de USA vond hij een competitie in ontwikkeling, maar werd daar vooral zelf het slachtoffer van. De voormalige trainer van Beerschot schuimt nu de Belgische voetbaltribunes af. Met een doel, zo blijkt.

"Deze stoelen zijn stabieler dan die van een dug-out." Hernan Losada sprak gisteren in de studio van Extra Time over zijn uiteengesprongen American Dream. "Nu is mijn ontslag verwerkt, maar het deed wel pijn. Vooral omdat ik het niet zag aankomen", vertelde de Argentijn.

De voormalige coach van Beerschot werd naar DC United gehaald om voor een cultuuromslag te zorgen. Professionalisme in, oude gewoonten out. "Ze hadden de laatste 10 jaar dezelfde coach gehad. De club wou iets nieuws: iemand jong met Europese ervaring." Die reconversie leek initieel aardig te lukken. Maar DC United nam een verkeerde Europese gewoonte over: de trainerscarrousel.

"Het eerste jaar ging vrij goed. We behaalden bijna play-offs met de kern die het jaar voordien nog voorlaatste eindigde. Maar dit jaar werd ik na 4 verloren matchen aan de deur gezet."

Losada werd door de grote poort naar DC United gehaald.

De MLS: entertainment in ontwikkeling

Voetbal is in Amerika - in tegenstelling tot veel Europese landen - niet de grootste sport van het land. Integendeel. De MLS is nog maar 25 jaar oud. Een competitie in kinderschoenen? "Ik zou niet zeggen dat er een gebrek aan professionalisme is, maar er heersen wel heel wat cultuurverschillen. Zo eten en leven ze compleet anders."

"Nu beginnen ze wel eindelijk te investeren in jonge talenten. Vroeger trokken ze spelers aan die al bijna op pensioen waren. Je voelt wel dat de competitie aan het groeien is."



Je voelt dat de competitie aan het groeien is Hernan Losada in Extra Time

Kaka, Higuain, Villa, Lampard, Thierry Henry, Beckham, Rooney ... Namen die volk naar het stadion lokken. Entertainment. Het is en blijft toch een belangrijke drijfveer in de Amerikaanse sportbusiness, ook in de voetbalcompetitie.



"Er wordt nog steeds heel veel geld uitgegeven aan offensieve spelers. Minder aan verdedigers. Dat zorgt ervoor dat die goede aanvallers dan tegen minder goede defensieve tegenstanders uitkomen. Dat zorgt voor spektakel en open wedstrijden. Weinig ploegen parkeren er ook de bus."

Ook daar ziet analist Peter Vandenbempt weer het Amerikaanse DNA in terugkeren. "Misschien aanvaarden de supporters die defensieve stijl ook niet. Het publiek wil er wellicht verwend worden."

Back to the "roots"?

Belgische comeback?

Hernan Losada kende twee seizoenen geleden nog een droomstart met promovendus Beerschot in de Jupiler Pro League. De trainer werd de laatste weken meermaals terug in verschillende Belgische stadions gespot. Maar over een mogelijk bisnummer in België bleef hij vaag.

Zo waaide het gerucht door het Belgische voetballandschap dat Losada zelf gesolliciteerd had bij Kortrijk. Maar dat ontkende hij bij Aster Nzeyimana aan tafel. "Mijn makelaar heeft me aangeboden. Maar ikzelf heb nooit een meeting gehad met de club."

Toch heerst er gezonde Jupiler Pro League-interesse bij de Argentijn. "Ik ben de competitie heel nauwgezet aan het volgen, zeker de laatste 7 ploegen. Ik ben nu eenmaal op zoek naar een werkgever. Mocht er zich dan een kans voordoen, wil ik er klaar voor zijn."

"Ik maak dossiers op over verschillende clubs. Zo wil ik weten welke spelers er zijn, maar ook om klaar te zijn om "neen" te zeggen."