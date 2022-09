Extra Time met Hernan Losada gemist? Bekijk hier de beste fragmenten van de uitzending

Aster Nzeyimana praat na met gasten Hernan Losada, Gert Verheyen, Peter Vandenbempt en Filip Joos over de 7e speeldag in de Jupiler Pro League. Sporza selecteerde voor u de beste fragmenten, de volledige uitzending kunt u bekijken op VRT MAX.

Vraagjes aan Amadou Onana: "Het bedrag dat Everton betaalde verbaasde me niet"

Hernan Losada heeft toekomstplannen in de JPL: "Ben de laatste 7 ploegen heel serieus aan het volgen"

Vandenbempt over Anderlecht-talent Duranville: "Nog niet al het gewicht op zijn schouders leggen"

Vertonghen brengt Anderlecht winnaarsmentaliteit bij: "Het is een venijnig bazeke"

Over Alderweireld, Boyata en Vertonghen: "Toont aan dat de piek van de carrière voorbij is, anders kwamen ze niet"

Verheyen over de foutloze leider: "Antwerp is een echte ploeg, en het gaat nog in stijgende lijn"

De volledige aflevering op VRT MAX