EK 3x3: Nederland verplettert Azerbeidzjan, om 22.05 uur zijn Belgian Lions aan zet

EK 3x3 in Graz

EK 3x3 in Graz

clock 19:51 19 uur 51. Nederland verplettert Azerbeidzjan: 22-6. Nederland heeft meteen een statement gemaakt in de groep van de Belgian Lions. Onze noorderburen waren te sterk voor Azerbeidzjan, dat met de billen bloot ging: 22-6. De Nederlanders neemt de leiding over in de groep, om 22.05 uur volgt de wedstrijd tegen de Belgen. . Nederland verplettert Azerbeidzjan: 22-6 Nederland heeft meteen een statement gemaakt in de groep van de Belgian Lions. Onze noorderburen waren te sterk voor Azerbeidzjan, dat met de billen bloot ging: 22-6. De Nederlanders neemt de leiding over in de groep, om 22.05 uur volgt de wedstrijd tegen de Belgen.

clock 17:25 17 uur 25. Tweede opdracht volgt later deze avond. Met de eerste overwinning op zak, kunnen de Lions uitkijken naar hun partij tegen Nederland om 22.05 uur. Onze noorderburen spelen eerst nog tegen Azerbeidzjan om 19.30 uur. . Tweede opdracht volgt later deze avond Met de eerste overwinning op zak, kunnen de Lions uitkijken naar hun partij tegen Nederland om 22.05 uur. Onze noorderburen spelen eerst nog tegen Azerbeidzjan om 19.30 uur.

clock 17:05 17 uur 05. Vervoort neemt Lions bij de hand: 14-13. Met nog een minuut op de klok keken de 3x3 Belgian Lions tegen een achterstand van 4 punten aan. Die scheve situatie wisten de Belgen alsnog recht te zetten. Celis versierde een vrijworp, Vervoort maakte er 13-13 van met een broodnodige tweepunter. In de slotseconden van de partij stormde Vervoort naar de ring, Azerbeidzjan kon niet volgen en had een fout nodig op hem af te stoppen. Onze landgenoot miste die niet en trok zijn ploeg zo over de streep. . Vervoort neemt Lions bij de hand: 14-13 Met nog een minuut op de klok keken de 3x3 Belgian Lions tegen een achterstand van 4 punten aan. Die scheve situatie wisten de Belgen alsnog recht te zetten. Celis versierde een vrijworp, Vervoort maakte er 13-13 van met een broodnodige tweepunter. In de slotseconden van de partij stormde Vervoort naar de ring, Azerbeidzjan kon niet volgen en had een fout nodig op hem af te stoppen. Onze landgenoot miste die niet en trok zijn ploeg zo over de streep.

clock 16:58 16 uur 58. Halfweg de partij leidt Azerbeidzjan met 6-5. De tegenstander van de Lions oogt erg gretig en dunkt de voorsprong op het bord. . Halfweg de partij leidt Azerbeidzjan met 6-5. De tegenstander van de Lions oogt erg gretig en dunkt de voorsprong op het bord.

clock 16:53 16 uur 53. Fysieke partij. Azerbeidzjan verdedigt stevig op de Belgian Lions, die na 3 minuten de bordjes in evenwicht hangen: 4-4 na intensieve openingsminuten. . Fysieke partij Azerbeidzjan verdedigt stevig op de Belgian Lions, die na 3 minuten de bordjes in evenwicht hangen: 4-4 na intensieve openingsminuten.

clock 16:47 16 uur 47. De Belgian Lions warmen zich op voor hun eerste confrontatie. Kunnen ze hun eerste wedstrijd meteen overtuigend winnen? . De Belgian Lions warmen zich op voor hun eerste confrontatie. Kunnen ze hun eerste wedstrijd meteen overtuigend winnen?

clock 15:37 15 uur 37. Afspraken om 16.45 u en 22.05 u. De 3x3 Belgian Lions komen vandaag twee keer in actie. Om 16.45 uur is Azerbeidzjan de tegenstander, om 22.05 uur volgt de partij tegen onze noorderburen. Mis niets via de livestream. . Afspraken om 16.45 u en 22.05 u De 3x3 Belgian Lions komen vandaag twee keer in actie. Om 16.45 uur is Azerbeidzjan de tegenstander, om 22.05 uur volgt de partij tegen onze noorderburen. Mis niets via de livestream.

clock 15:22 15 uur 22. Belgian Lions in groep met Nederland en Azerbeidzjan. Nederland en Azerbeidzjan zijn de tegenstanders van de 3x3 Belgian Lions in de groepsfase op het EK. De top twee van elke groep stoot door naar de kwartfinales. Die worden - net als de halve finales en finale - op zondag afgewerkt. België heeft maar 1 doel: groepswinnaar worden op weg naar eremetaal. . Belgian Lions in groep met Nederland en Azerbeidzjan Nederland en Azerbeidzjan zijn de tegenstanders van de 3x3 Belgian Lions in de groepsfase op het EK. De top twee van elke groep stoot door naar de kwartfinales. Die worden - net als de halve finales en finale - op zondag afgewerkt. België heeft maar 1 doel: groepswinnaar worden op weg naar eremetaal.