David Popovici stormt als pletwals naar goud op 100 meter vrije slag op WK junioren.

Met een tijd van 47"13 wist het 17-jarige Roemeense wonderkind zijn 46"86 van de Europese kampioenschappen in Rome niet te verbeteren. Bij die gelegenheid had hij het 13 jaar oude record van de Braziliaan Cesar Cielo (46"91) uitgewist.

"Nog één (medaille) voor mijn verzameling. Ik wilde nooit het record breken", zei Popovici na de race.

Popovici degradeerde zijn naaste concurrenten met meer dan 2 seconden. De Kroaat Jere Hribar eindigde als tweede in 49"37 en de Cyprioot Nikolas Antoniou als derde in 49"91.

De inwoner van Boekarest, die op 15 september 18 jaar wordt, bereikte afgelopen juni de status van superster in Roemenië toen hij bij de wereldkampioenschappen in Boedapest de 100 en 200 meter vrije slag won in respectievelijk 47"58 en 1'43"21.