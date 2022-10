Brugse jongeren verliezen met 1-3 van Atletico Madrid en Fernando Torres

clock 18:06 18 uur 06. Nieuwe nederlaag voor Brugse jeugd. Club NXT U19 heeft dinsdag op de derde speeldag in groep B van de Youth League een duidelijke thuisnederlaag geleden tegen Atletico Madrid. De youngsters van blauw-zwart verloren in Roeselare tegen hun Spaanse leeftijdsgenoten met 1-3. Atletico kwam voor via Niño Heredia (12') en diepte de kloof uit na treffers van Sergio Diez (49') en Aitor Gismera (60'). De bezoekers moesten in de 64e minuut verder met een man minder na een tweede geel voor Boñar. Club kon niet echt profiteren en verloor in de 84e minuut zelf Romeo Vermant met tweemaal geel. Invaller Laurens Goemare (90.) tekende in de slotminuut met een kopbal toch voor de 1-3 eindstand. Halfweg staat Club ze met drie punten op de derde plaats, achter Atlético (9 ptn) en Porto (6 ptn) maar voor een puntenloos Leverkusen. Op speeldag vier wacht volgende woensdag (12 oktober) de trip naar Madrid. . Nieuwe nederlaag voor Brugse jeugd Club NXT U19 heeft dinsdag op de derde speeldag in groep B van de Youth League een duidelijke thuisnederlaag geleden tegen Atletico Madrid. De youngsters van blauw-zwart verloren in Roeselare tegen hun Spaanse leeftijdsgenoten met 1-3. Atletico kwam voor via Niño Heredia (12') en diepte de kloof uit na treffers van Sergio Diez (49') en Aitor Gismera (60'). De bezoekers moesten in de 64e minuut verder met een man minder na een tweede geel voor Boñar. Club kon niet echt profiteren en verloor in de 84e minuut zelf Romeo Vermant met tweemaal geel. Invaller Laurens Goemare (90.) tekende in de slotminuut met een kopbal toch voor de 1-3 eindstand. Halfweg staat Club ze met drie punten op de derde plaats, achter Atlético (9 ptn) en Porto (6 ptn) maar voor een puntenloos Leverkusen. Op speeldag vier wacht volgende woensdag (12 oktober) de trip naar Madrid.

Genk met achterstand naar Praag. De U19 van Racing Genk heeft de heenmatch in de eerste ronde van de Youth League verloren. Thuis gingen de jongeren 1-2 onderuit tegen Slavia Praag. Na 7 minuten bracht Mikulas Konecny de bezoekers op voorsprong. Bij Racing Genk mocht verdediger Ndenge Kongolo in de 75e minuut gaan douchen na een tweede gele kaart. Zijn overtreding leverde Slavia Praag een penalty op. Matej Zachoval zorgde voor de 0-2 vanaf de stip. Dario Cutillas Carpe wist in het slot nog te milderen voor de thuisploeg. Op 5 oktober volgt de return in de Tsjechische hoofdstad.

Na 7 minuten bracht Mikulas Konecny de bezoekers op voorsprong. Bij Racing Genk mocht verdediger Ndenge Kongolo in de 75e minuut gaan douchen na een tweede gele kaart. Zijn overtreding leverde Slavia Praag een penalty op. Matej Zachoval zorgde voor de 0-2 vanaf de stip. Dario Cutillas Carpe wist in het slot nog te milderen voor de thuisploeg.

Op 5 oktober volgt de return in de Tsjechische hoofdstad.

2-1-nederlaag bij Porto. De Brugse jongeren zijn er niet in geslaagd om ook hun tweede wedstrijd te winnen. Meireles bracht Porto snel op voorsprong, maar halfweg de eerste helft nam De Roeve de gelijkmaker voor zijn rekening. Enkele minuten later keek Club weer tegen een achterstand aan: 2-1, een penalty van Fernandes. Dat was ook de eindstand.

Club Brugge - Leverkusen: 4-1! Goed begonnen is half gewonnen. De jonkies van Club Brugge zijn in stijl aan hun Youth League-campagne begonnen. Nog voor de rust stond de ploeg van Nicky Hayen al 3-1 voor in het Schierveldestadion van Roeselare. Blauw-zwart verslikte zich na 19 minuten, maar toonde zich nadien dominant. Doelpuntenmakers Jorne Spileers, Chemsdine Talbi en Romeo Vermant - jawel, de zoon van Club-legende Sven Vermant - veegden de score al snel uit. Keano Vanrafelghem zette de kers op de taart in de tweede helft. Een hoopvol en overtuigend begin. Kunnen Hoefkens en co dit kunstje vanavond ook klaren?