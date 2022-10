WK-dupe Jago Geerts vecht tegen de tranen: "Dit mag weleens stoppen"

"Niet de eerste keer dat dit gebeurt"

Het was een nek-aan-nek-race tussen Jago Geerts en Tom Vialle in de MX2. Een heel seizoen lang en dat was in de slotrace in Turkije niet anders.

Een schuiver van Tom Vialle in de tweede reeks trok een forse streep door de aspiraties van Geerts. Want het was Geerts die de zwaarste gevolgen van die slipper droeg.

"Zonder die val word ik hier vandaag wereldkampioen", zei Jago Geerts na de race aan Sporza.

"Wat er gebeurde? Vialle viel, stond sneller op dan ik en toen was het voorbij. Zijn wiel kwam omhoog, ik raakte dat en werd omhooggegooid. Ik weet niet wat ik moet zeggen..."

"Het is niet de eerste keer dat me zoiets overkomt. De voorbije 2, 3 jaar is het altijd hetzelfde. Het mag wel eens ophouden."

"Zo verliezen, dat is heel spijtig. Zeker omdat ik sneller was in de tweede reeks..."

Er staat Geerts niks anders te doen dan te slikken en straks de draad weer op te nemen.

"Volgend jaar is er een nieuw seizoen, maar dit is niet leuk. Ik ga nu een paar weken rusten en dan is het verteerd tegen dat ik in de winter kan herbeginnen. Nu wil ik vooral naar huis gaan en daar ontspannen."