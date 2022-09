Weer brute pech voor Laure Resimont? Belgian Cat valt net voor WK uit met blessure

Het is de nachtmerrie van elke sporter: een blessure oplopen net voor het hoogtepunt van het seizoen. Dat lijkt wat Laure Resimont is overkomen. Net voor het einde van het eerste quarter van de oefenmatch tegen Frankrijk liep ze een blessure op.

Resimont ging tegen het parket en greep naar haar rechterenkel. Ze werd van het veld geholpen. Er zullen nu onderzoeken volgen om te kijken hoe ernstig de blessure van de Belgian Cat is. De Cats spelen op 22 september hun eerste match op het WK.

Het zou weer brute pech betekenen voor Resimont. In juni viel ze ook geblesseerd uit tijdens het WK 3x3 in Antwerpen. Ook toen verzwikte ze haar enkel, in de 1/8e finale tegen Brazilië. De Cats werden zonder haar uitgeschakeld in de kwartfinales.