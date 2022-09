Lotte Claes pakt zilver op WK duatlon in Zofingen, geen nieuwe titel voor Seppe Odeyn

Lotte Claes moest in Zwitserland enkel haar meerdere erkennen in Melanie Maurer, die voor eigen volk de wereldtitel veroverde. Maurer, meervoudig Zwitsers kampioen duatlon, werkte tijdens de 144 kilometer fietsen niet mee met Claes en maakte het af in het lopen.

Na 10 kilometer lopen, 144 kilometer fietsen en opnieuw 30 kilometer lopen eindigde de 29-jarige Belgische op minder dan vijf minuten van Maurer. De Duitse Merle Bruné, titelverdedigster, vervolledigde uiteindelijk het podium bij de vrouwen.



Tweevoudig laureaat Seppe Odeyn (2016, 2021) strandde bij de mannen op een zucht van het podium. De Fransman Matthieu Bourgeois triomfeerde voor de Duitser Fabian Holbach en de Zwitser Michael Ott. Odeyn finishte op meer dan 3 minuten van de winnaar na een inhaalrace bij de afsluitende loopproef.