Jago Geerts voor beslissende GP: "De start zal heel belangrijk zijn"

Twee puntjes. De voorsprong van Jago Geerts op zijn grote concurrent Tom Vialle in de WK-stand is verwaarloosbaar. De laatste GP van het seizoen zal vandaag de beslissing brengen. "Er kan natuurlijk vanalles gebeuren", zegt een rustige Geerts. "Ik voel me goed en ben er klaar voor."

Maar het circuit in Turkije is er misschien niet klaar voor. "Ik kan er niet veel over zeggen. Het is gewoon een vlak circuit met wat bergen. Het is van niemand het favoriete circuit, maar het staat op de kalender en we moeten erop racen."

"Op training is het nog heel snel, maar in de wedstrijd zal dat iets veranderen. Toch zal de snelheid hoog blijven, het wordt niet gemakkelijk om in te halen. De start zal dus heel belangrijk zijn."

Geerts moet in Turkije enkel oog hebben voor de Fransman Vialle. "Dat is eigenlijk al het hele seizoen hetzelfde. We zijn het hele jaar al in gevecht." In de kwalificatierace trok Vialle alvast aan het langste eind.

Je kunt de ontknoping in het WK MX2 straks bekijken met livestream. De eerste race start om 12.15 uur, de tweede race om 15.10 uur.