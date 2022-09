Hein Vanhaezebrouck hekelt rode Joseph Okumu: "Ik ben razend: hij laat de ploeg in de steek"

"Het is belachelijk dat hij reageert op zo'n fase. Maar hij slaat niet of geeft geen kopstoot."

"We geven met de 1-1 al een cadeau weg en daarna doen we helemaal zot", kwam de stoom uit de oren van Hein Vanhaezebrouck bij Eleven Sports.

Het is onaanvaardbaar. Het is geen trap die hij krijgt of een voet op zijn achillespees. Het is gewoon een duwtje. Als je daar al niet meer tegenkan...

Waarna Okumu de volle laag kreeg van zijn T1. "Ik ben hier razend over. Je laat je ploeg in de steek."

"We waren op weg naar de winst en de top 4, maar als je het zo weggeeft, moet je naar jezelf kijken."

"Dit kan gewoonweg niet. Je laat echt je ploeg in de steek. Als je zoiets doet, dan wil je niet in de top 4 staan."

"Het is pijnlijk voor de supporters, de spelers, de staf en de directie. We hadden zo mooi in de top 4 kunnen staan. Het op deze manier weggeven is onaanvaardbaar."