Ducati-rijder Francesco Bagnaia schrijft geschiedenis met 4e MotoGP-zege op rij

Francesco Bagnaia moest door een gridstraf als 4e vertrekken in San Marino, maar de Italiaan maakte een kanonstart. Bagnaia profiteerde van een foutje van ploegmaat en polesitter Jack Miller en nam al vroeg in de race het commando over.



Net zoals in de vorige GP's stond er geen maat op Bagnaia, al had de Italiaan op San Marino wel nog zijn handen vol met zijn landgenoot Elia Bastianini. Die zette in het slot Bagnaia nog onder druk, maar de Ducati-man gaf geen krimp.



Vierde zege op rij dus voor Bagnaia, als eerste Ducati-rijder ooit. De Fransman Fabio Quartararo finishte als 5e en blijft leider in het WK. Bagnaia schuift op naar de 2e stek, op ruime afstand van Quartararo.