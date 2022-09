Canada heeft in Denemarken voor de 12e keer het WK ijshockey voor vrouwen gewonnen. In de finale haalde de titelverdediger het met 2-1 van de VS. Brianne Jenner zet Canada met 2 treffers op voorsprong, Abby Roque milderde voor de VS, 2-1 was de eindstand. De Verenigde Staten blijven zo op negen wereldtitels staan.