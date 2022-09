Vandegoor over Evenepoel: "Voor het eerst zei hij dat zijn team er constant alleen voor staat"

Voor het eerst in deze Vuelta verloor Remco Evenepoel tijd op zijn concurrenten, Primoz Roglic pakte op de steile finishaankomst La Pandera 47 seconden terug en staat nu in de stand tweede op 1'49" van de jonge Belg. Hoe schat onze man in Spanje de dag van vandaag in?

Jumbo-Visma en Roglic hadden een plannetje, zag ook Christophe Vandegoor: "Robert Gesink en Chris Harper reden vol op kop in het peloton in een poging om Evenepoel te isoleren."



"En dan verwacht je natuurlijk een aanval, want zoveel aankomsten bergop zijn er niet meer. Als Roglic nog iets van plan was, moest hij dat vandaag doen. Hij stond vanochtend op 3 minuten, vandaar ook die verre aanval."



Toen Roglic ging, zocht Evenepoel naar zijn tempo. "Hij zei in zijn interview achteraf dat hij in die eerste aanvangsminuten bij het reageren toch iets over zijn toeren is gegaan. Dat scheelt 15 à 20 seconden, zei hij."

Dit is een nieuwe situatie voor de jonge Belg van Quick Step-Alpha Vinyl. "Hij wordt voor de eerste keer geprikkeld en pijn gedaan. Tot nu toe ging alles perfect", schetst Vandegoor.



La Prandera was wel iets speciaals, beseft Vandegoor: "Ik heb in mijn leven al veel cols gezien, maar dit was echt een verschrikkelijke en te vergelijken met Ventoux: bijzonder steil, slecht asfalt."



"Evenepoel verliest een 50-tal seconden en zo sta je misschien op een momentum waarbij je vaststelt dat Roglic inderdaad beter wordt na zijn val en opgave in de Tour en de matige voorbereiding op de Vuelta."



"Evenepoel controleerde, maar kreeg vandaag een eerste tikje. Maar hij bleef wel strijdvaardig: "Tot nu toe heb ik meer gewonnen dan verloren op Roglic." So far, so good. Maar dit zal toch wel even aankomen. Het is ook kijken hoe het met de ploegmaats gaat."



"Voor het eerst gaf Evenepoel ook aan - en dat heeft hij nog nooit gezegd: "We staan er constant alleen voor als team. Je zie nu na 2 weken dat de druk, het dragen van de wedstrijd en de controle van zo'n grote ronde volledig op de schouders van de Quick-Steppers valt."



"Daarom wordt zo'n laatste derde week nog zo belangrijk, zeker wat betreft de vermoeidheid en controle houden over deze Vuelta."

"Contador zegt dat we na Sierra Nevada morgen weten wie Vuelta wint"

Roglic kreeg vandaag de vraag of het eerder een slecht moment was voor Evenepoel of een herboren Roglic. Of was het een samenloop van omstandigheden? Vandegoor: "Ik denk dat laatste. Van de Sloveen word je absoluut niet wijzer. Veel meer dan "Het was een goeie dag en morgen is een nieuwe dag" komt er niet uit."



Vandegoor hoorde wel nog iemand anders interessanter: "Meervoudig Tour-winnaar Alberto Contador zei pertinent: "Morgenavond na de beklimming van de Sierra Nevada - 2.500 meter hoogte en met de eerste 4 zeer steile kilometers aan 15, 16 en 17 procent - weten we wie de Ronde van Spanje wint."



Daarmee zegt hij 2 dingen: "Er moeten nog aanvallen komen van Mas en Roglic, willen ze nog iets van deze Vuelta maken en hem winnen."



"En zijn antwoord geeft ook aan dat de laatste week van deze Vuelta niet meer zo zwaar is of alleszins niet zo veel gelegenheid biedt om aan te vallen. Dat is een zeer interessante kijk van Contador, ik ben zeer benieuwd."

"De Evenepoel die nu van de fiets stapte, is een andere dan vroeger"