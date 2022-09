Belgian Lions na nederlaag: "Obasohan was fantastisch, maar met 1 speler kun je niet winnen"

Retin Obasohan was tegen Montenegro goed voor 25 punten, het hoogste puntentotaal van een Belgian Lion op een EK sinds 1993. Toen maakte Ronny Bayer er ook 25 in de wedstrijd tegen Slovenië.

Een mooie persoonlijke prestatie van de Belgische guard, "maar met maar één speler kan je natuurlijk geen wedstrijd winnen", wistcenter Ismael Bako.

De eerste helft was helemaal niet goed van de Belgen, 33-17 stond het na 15 minuten. Maar Obasohan scoorde nog dertien punten in de laatste vijf minuten. "Zo beperken we de schade in de eerste helft dankzij Retin, die heel veel druk begon te zetten en heel agressief werd. Dat was top", aldus Jean-Marc Mwema.

"Hij is een fantastische speler", bejubelde ook Bako zijn ploegmaat. "Hij heeft ons echt in de wedstrijd gehouden, maar je kan natuurlijk geen wedstrijd winnen met maar één speler. Ik vind bijvoorbeeld ook dat ik zelf een steentje meer moet bijdragen in de volgende wedstrijden." Afspraak morgen om 16.15 uur tegen Spanje.