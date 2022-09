Zwaar ontgoochelde Tim Merlier grijpt er weer naast: "Had benen niet, kraakte in hoofd"

Op 2 kilometer van de streep werd Merlier uit het wiel gedreven van zijn ploegmaats. Hij kwam nog wel even terug, maar zakte op de oplopende finishstrook helemaal weg. "Ik had de benen niet, zeker", zocht Merlier een uitleg bij onze reporter.



"Het ging niet goed in het begin van de etappe, maar in de finale werd ik wat beter. Ik had op een bepaald moment wat last van de warmte, maar vond toch de nodige verkoeling. Op zich zat ik niet slecht in de finale, maar ik heb toch net te veel gechauffeerd, denk ik."





Het slothellinkje liep tot 6 procent omhoog, hij raakte nog wel tot plek 15-20, maar daarna zakte hij erdoor. "Ik voelde dat ik geen versnelling meer ging hebben op het steilste stuk en dan kraakt het in het hoofd."



Merlier wil graag na een Giro- en Tour-rit ook een Vuelta-rit winnen. Welke kansen ziet hij nog in deze editie? "De volgende kans is dinsdag, maar dat is nog iets lastiger dan vandaag. Dat zal moeilijk worden. Het zal hopelijk Madrid worden." Daar komt de Vuelta op zondag 11 september aan.