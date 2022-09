Slecht nieuws voor Roméo Lavia: minstens 6 weken out met hamstringblessure

Lavia belandde in de wedstrijd tegen Chelsea van de hemel in de hel, want na een halfuur had de 18-jarige middenvelder zijn eerste doelpunt als profspeler tegen het net geknald.



Op het uur liep het mis, Joe Aribo kwam in de plaats van de jonge Belg. De blessure is een streep door de rekening van de verdedigende middenvelder, die in de zomer overkwam van Manchester City en meteen een basisplek afdwong. Voor zijn blessure had hij nog geen minuut gemist.



Zijn prestaties waren zo opvallend, dat er al volop stemmen klonken om hem mee te nemen naar het WK. Ook Filip Joos vindt dat bondscoach Roberto Martinez niet moet twijfelen.



Lavia werd nog nooit opgeroepen voor de A-ploeg, bij de U21 versierde hij begin juni zijn eerste cap tegen Schotland.





De Rode Duivels spelen op 22 en 25 september tegen respectievelijk Wales en Nederland in de Nations League, maar die data komen dus te vroeg.