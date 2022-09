Serie A steekt een tandje bij tijdens energiecrisis en zal voetbalstadions minder lang verlichten

De Serie A heeft besloten dat stadions tijdens wedstrijddagen nog maximaal vier uur verlichten mogen worden. De schijnwerpers zullen pas een uur voor de aftrap aangezet mogen worden bij matchen die vroeg in de avond van start gaan.

De maatregelen zouden naar schatting moeten leiden tot een vermindering van 25% in tijd dat de faciliteiten verlicht zijn.

"Dit is een eerste stap", aldus ligavoorzitter Lorenzo Casini. "We moeten een goed voorbeeld stellen in deze moeilijke tijden."

Verdere omschakelingen van verlichting naar energiebesparende LED-technologieën of de installatie van zonnepanelen op stadions worden besproken, luidde het verder in een verklaring.