Mads Pedersen kleurt de Vuelta, maar past straks wel voor het WK: "Ik heb ook een privéleven"

Na een rit in de Tour schoot Mads Pedersen nu ook raak in de Vuelta. De Deen lijkt in de vorm van zijn leven te zitten, maar slaat het WK van eind deze maand over. "Mijn conditie is super", benadrukte Pedersen na de etappe. "Maar ik heb ook een leven buiten het wielrennen."

"Mijn familie heb ik de voorbije maanden niet al te vaak gezien en op een bepaald moment moet je er gewoon een punt achter zetten en terug naar huis keren. Als ik het WK er nog bij neem, dan moet ik meteen na de Vuelta doorreizen en ben ik bijna zeven weken van huis."

"Mentaal leek me dat niet zo'n goed idee, dat is lang en ik mag niet te veel over de limiet gaan. Het zou invloed kunnen hebben op het volgende seizoen. Ik ben dus blij met deze beslissing en kijk er naar uit om mijn vrouw binnenkort opnieuw te zien."

Pedersen kroonde zich in 2019 nog tot wereldkampioen wielrennen. In een uitgeregend Harrogate versloeg hij toen Matteo Trentin en Stefan Küng na een spannende sprint.

Zonder ongelukken of een vervelende coronabesmetting lijkt Mads Pedersen wel goed op weg om het puntenklassement te winnen in deze Vuelta. Hij heeft momenteel een gigantische voorsprong van 151 punten op Marc Soler en Fred Wright.

"De groene trui komt inderdaad dichterbij", besloot Pedersen nog. "Al had ik er liever toch een strijd van gemaakt met Sam Bennett. Het is jammer dat hij de Vuelta moest verlaten."