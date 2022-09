Geen extra blessures bij Alaphilippe, Frans bondscoach blijft hopen op WK: "Alles op zijn tijd"

De selectieheer van de Franse nationale ploeg gaf toe dat de schouderblessure van zijn kopman op het WK in Australië "een ferme slag in het gezicht van de ploeg is".

"Vooral omdat hij in een ideale, opbouwende fase zat in zijn voorbereiding naar het WK toe. Maar alles op zijn tijd; we zullen wel zien of we het met hem of zonder hem zullen doen."

Het feit dat Voeckler toch nog in 2 scenario's denkt, bewijst zijn hoop om Alaphilippe alsnog mee te kunnen nemen naar Wollongong. "De blessure is nog te vers, we hebben meer perspectief nodig. Natuurlijk was het een harde val, maar gelukkig zijn er geen breuken. Al staat de tijd niet aan onze kant."

"Ik hoop dat hij zo snel mogelijk kan herstellen, zodat we ook onze conclusies kunnen trekken", rolt hij de loper nog eens uit.

Frankrijk mag het maximum aantal van 8 renners afvaardigen op het wereldkampioenschap op 25 september. Daar is Alaphilippe niet bij gerekend. Hij is, als regerend wereldkampioen, automatisch gekwalificeerd.

"Als hij aan de start staat, zullen er 9 Franse renners zijn. Als hij niet aan de start staat, zijn het er 8. Ik hoef dus niet te kiezen tussen Julian en een ander", legt Voeckler uit. Hij was van plan om zijn selectie op 12 september bekend te maken, maar het valt nog af te wachten of de blessure van Alaphilippe daar een stokje voor zal steken.