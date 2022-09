EK skeeleren: Na regen komt zonneschijn! Bart Swings toont totale dominantie in puntenkoers

clock 18:21 18 uur 21. Bart Swings wint alles in puntenkoers. Bart Swings heeft vandaag tijdens de wegwedstrijden van de Europese kampioenschappen skeeleren de puntenkoers over tien kilometer gewonnen. Op het vliegveld van het Italiaanse L'Aquila pakte Swings alle punten die er maar te winnen waren. Jason Suttels werd derde. De wedstrijden moesten gisteren nog worden gestaakt wegens slechte weersomstandigheden. De wind wakkerde in de avonduren aan tot orkaankracht, waarbij onder mee de finishboog werd weggeblazen. Swings en Suttels zorgden zo voor de negende en de tiende medaille van de Belgische afvaardiging. Op de piste werd al twee keer goud en zes keer zilver behaald. Al in de eerste kilometer van de race nam Swings afstand van het peloton. Alleen de Fransman Nolan Beddiaf was in staat hem te volgen. Daarmee was alles gezegd. In het slot viel de vroegere wereldkampioen op de marathon terug naar de hoofdgroep. Suttels incasseerde in die ronden voldoende punten om derde te worden. Later op de dag staan de races over een ronde (360 meter) en een afvallingskoers op het programma. Zondag wordt het toernooi afgesloten met de marathon. . Bart Swings wint alles in puntenkoers Bart Swings heeft vandaag tijdens de wegwedstrijden van de Europese kampioenschappen skeeleren de puntenkoers over tien kilometer gewonnen. Op het vliegveld van het Italiaanse L'Aquila pakte Swings alle punten die er maar te winnen waren. Jason Suttels werd derde.

De wedstrijden moesten gisteren nog worden gestaakt wegens slechte weersomstandigheden. De wind wakkerde in de avonduren aan tot orkaankracht, waarbij onder mee de finishboog werd weggeblazen.

Swings en Suttels zorgden zo voor de negende en de tiende medaille van de Belgische afvaardiging. Op de piste werd al twee keer goud en zes keer zilver behaald. Al in de eerste kilometer van de race nam Swings afstand van het peloton. Alleen de Fransman Nolan Beddiaf was in staat hem te volgen. Daarmee was alles gezegd. In het slot viel de vroegere wereldkampioen op de marathon terug naar de hoofdgroep. Suttels incasseerde in die ronden voldoende punten om derde te worden.

Later op de dag staan de races over een ronde (360 meter) en een afvallingskoers op het programma. Zondag wordt het toernooi afgesloten met de marathon.

09-09-2022

Wegraces vallen in het water. Met een nakende storm op komst hebben de organisatoren vandaag beslist om de wegwedstrijden van de Europese titelstrijd skeeleren te staken. Daardoor kwamen de skaters voor de puntenkoers, met voor de Belgen onder meer Bart Swings, Jason Suttels, Fran Vanhoutte en Jorun Geerts, in het Italiaanse L' Aquila (Abruzzen) niet in actie.

Op de 100 meter, die in de middag werd gereden, was voor de Belgische skaters geen succes weggelegd. Alleen Stien Vanhoutte plaatste zich voor de halve finales. In het eindklassement bezette Vanhoutte de negende plaats. Deze sprintdiscipline werd gedomineerd door de Italiaanse skeeleraars. Alleen bij de huldiging van de mannen klonk een ander volkslied, voor de Spanjaard Sebastian Guzman.

08-09-2022

+ 3x zilver. De Belgische skaters hebben vandaag het pisteprogramma tijdens het EK skeeleren afgesloten met drie medailles. Op de derde dag van de titelstrijd behaalden de aflossingsploegen van vrouwen en mannen tweede plaatsen en was er eveneens zilver voor Jorun Geerts op de 1.000 meer. Daarmee komt de medailleoogst op acht plakken: twee keer goud en zes keer zilver.

Na een rustdag wordt het toernooi, waaraan zeventien landen deelnemen, donderdag voortgezet op de weg. Op het vliegveld, Aertoporto dei Parchi, is een 360 meter lange ronde uitgezet. Daar wordt drie dagen gereden. Zondag is er in L'Aquila de afsluitende marathon.



06-09-2022

Jason Suttels grijpt kans in afvallingskoers. Het was vandaag de beurt aan Jason Suttels. Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen skeeleren behaalde hij de titel op de afvallingsrace over tien kilometer.



Met de nodige dank aan Bart Swings, die belagers in de beslissende fase op afstand hield en zich verzekerde van de tweede plaats. De Belgische skaters brachten de medailleoogst zo op vijf: twee keer goud en zilver voor Suttels en Swings, en nog een plak voor Lyssa Vansteenkiste, die in de jongste jeugdcategorie op de 500 meter als tweede eindigde.



Op de openingsdag van het toernooi in het Italiaanse L'Aquila was gebleken dat Suttels na een tempoverhoging niet meekon in de punten-afvallingskoers. Daardoor kwam het eerste goud in vertrouwde handen, die van Swings. Maandag kwam Suttels wel goed mee. Swings verdedigde Suttels' leidende positie toen de Franse skaters een aanval lanceerden. In de slotronde reed de Zwitser Livio Wenger, net als op de eerste dag, naar brons.



