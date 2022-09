Belgische hockeycompetitie trekt zich weer op gang: "Leopold zal er alles aan doen om revanche te nemen"

Vorig seizoen kroonde Racing Bruxelles zich voor het eerst in 81 jaar tot landskampioen. Racing voerde in de zomer geen wijzigingen door in zijn spelerskern en beschikt met Red Lions Cédric Charlier, Victor Wegnez en Tanguy Cosyns en de onvermoeibare kapitein Jérôme Truyens over een sterk team. Toch verwacht Floris Geerts vooral veel van Leopold, dat al sinds 2019 wacht op een nieuwe titel: "Ze zijn gewoon de topfavoriet. De ploeg teert op revanche nadat ze vorig seizoen niet mochten meedoen in de play offs." "Ze zijn echt fors versterkt", gaat Geerts verder. "Ze zouden er altijd moeten in slagen om de competitie als eerste te beëindigen en dan zijn ze uiteraard ook in de play offs favoriet." Geerts kijkt vooral uit naar de versterkingen: "Ze hebben er Van Strydonck en Boccard bijgehaald. Solide spelers die de as van de ploeg versterken. Daarnaast is er ook nog Tom Boon die op zijn eentje gewoon 51 goals maakt. Dat is echt fenomenaal."

Leopold is de topfavoriet. Ze hebben de kwaliteit om als eerste te eindigen in de competitie. Floris Geerts

Loodst Boon zijn Leopold naar een nieuwe titel?

Dragons zonder Van Aubel

De grote uitdager moet dan misschien Dragons worden, de kampioen van 2021. "Er ontbrak bij hen iemand met een topcorner en die hebben ze nu wel binnengehaald met de Australische international Blake Govers." "Wat hun zwakke punt dus was, zou nu hun sterkte kunnen zijn. Alleen is Florent van Aubel er niet meer. Hij was met zijn sterke statistieken in de voorbije 10 jaar cruciaal voor de club. Govers is een straffe aanwinst, maar het is compleet onduidelijk wie Van Aubel zal vervangen. Ik denk niet dat ze Leopold zullen uitdagen." Verder ziet Geerts ook een versterkt Gantoise: "Ze moeten vooral in de play offs raken. Dan begint er een hele nieuwe competitie. Het is afwachten hoe ze hun 6 nieuwe spelers zullen inpassen."

Toch heeft Floris Geerts het gevoel dat het niveau van de competitie wat gezakt is: "Vorig jaar was er eigenlijk geen enkele zwakke ploeg, wat doorgaans wel het geval is. De stress om te degraderen was enorm." "Alle teams in de buik van het klassement hadden zich versterkt met internationals om die degradatie te ontlopen en de strijd was ook bikkelhard. Nu zijn Uccle Sport en Old Club uit Luik erbij gekomen en ik heb niet het gevoel dat ze veel angst inboezemen." "Heel wat ploegen hebben zich eigenlijk ook niet echt versterkt. Ik denk dat Antwerp en Beerschot, de degradanten van vorig jaar, ook gewoon beter zijn dan nieuwkomers Uccle en Luik."

Geen Van Aubel meer bij Dragons.

Nieuwe sponsor met ION

Een nieuwigheidje is de sponsor van de Hockey League, dat is dit jaar projectontwikkelaar ION geworden. "Het is een bouwpromotor die er best wat geld voor over heeft", aldus Floris Geerts. "Ze willen dat de Belgische competitie uitgroeit tot een van de beste ter wereld en ze hopen hun voet naast die van de Hoofdklasse in Nederland te zetten." "ION wil de clubs verder ondersteunen, maar er zal ook gewerkt worden aan een platform om samenvattingen van wedstrijden te verspreiden. Het Belgisch hockey staat er in ieder geval goed voor en het is het moment om te oogsten. Alleen dan kunnen de clubs in het zog van de nationale ploeg blijven."



Speeldag 1 ION Hockey League (4 september)