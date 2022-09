Anderlecht heeft volgens UEFA boekhouding niet op orde en riskeert boete van 100.000 euro

Anderlecht kan voor alle duidelijkheid deze boete nog ontlopen, maar dan moet de club het totale break-even resultaat van de club over de boekjaren 2019, 2020, 2021 en 2022 alsnog in overeenstemming brengen met de eisen van UEFA.

Antwerp is dan weer op de vingers getikt door de UEFA. De leider in onze Belgische competitie zal in de gaten gehouden worden zodat ze de regels rond Financial Fair Play vanaf nu wel correct naleven.



De UEFA trof ook een miljoenenschikking met meerdere Europese topclubs, waaronder PSG en Juventus, wegens het overtreden van de financiële afspraken.

PSG zal aanvankelijk 10 miljoen euro moeten betalen, maar dit kan bij nieuwe overtredingen nog oplopen tot liefst 65 miljoen euro.

Verder mogen ook de Italiaanse topclubs zich nog aan een stevige boete verwachten omdat ze niet hebben voldaan aan het break-even-prince. AS Roma moet 5 miljoen euro betalen, Inter 4, Juventus 3,5 en Milan 2.

Als deze clubs de nieuwe doelstellingen in de voor hen opgestelde herstelplannen niet halen kunnen ook deze bedragen nog oplopen in de komende jaren.

Het is tot slot ook opvallend dat alle Spaanse en Engelse clubs de dans ontspringen. Er werd met extra aandacht naar Manchester City, Chelsea en FC Barcelona gekeken, maar de UEFA concludeerde dat deze clubs voldaan hebben aan het break-even-principe.