"Meesterknecht" Bart Swings pakt Europese skeelertitel op de punten-afvallingskoers

clock 22:25

22 uur 25. Eerste titel voor Bart Swings. Op de eerste dag van de Europese kampioenschappen skeeleren heeft Bart Swings de punten-afvallingskoers over tien kilometer gewonnen. Swings was naar L'Aquila in Italië gekomen om Jason Suttels aan een of meer titels te helpen, maar die moest genoegen nemen met de tweede plaats. Een dubbele triomf, het waren de enige Belgische ereprijzen op de openingsdag van het toernooi. Suttels had een aardige voorsprong opgebouwd, toen Livio Wenger ontsnapte. Swings rekende de Zwitser in. Suttels kon het opgeschroefde tempo niet meer volgen. Voor Swings stond er niets anders op dan maar voor eigen kansen te gaan rijden. Swings eiste vervolgens alle punten op. Daardoor werd Wenger derde. De deelnemers moesten twee keer starten omdat de race in eerste instantie wegens een valpartij was gestopt. De Zwitser Flavio Gross moest met een brancard van de piste worden gehaald. Bij de vrouwen werd de punten-afvallingswedstrijd tot twee keer na valpartijen geneutraliseerd. Fran Vanhoutte, in 2022 in haar laatste jaar als junior goed voor drie keer goud, werd achtste. De titel ging naar Marine Lefeuvre uit Frankrijk. Stien Vanhoutte, Frans oudere zus, werd op de 200 meter zevende. Jorun Geerts, de beste Belgische junior van dit moment, greep naast de prijzen. Door punten in de aanvangsronden leek een derde plaats haalbaar. Ook later in de race, nadat ze de slag had gemist. In de slotronden zakte ze echter naar de vijfde plaats. Het kampioenschap was voor Giulia Presti. .