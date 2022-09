Wat na de opgave van Julian Alaphilippe? "Geen paniek, maar ook niet overmoedig worden"

Dat comfort is nu weg. Hoe kan dat intern opgevangen worden? "Als je kijkt naar de ervaring, dan denk ik aan Dries Devenyns. Al is hij eerder een schakel in de beginfase en op het vlakke, want bergop is het vooral aan Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder."

Dat duo heeft een prima openingsweek achter de rug. "Van Wilder is een generatiegenoot van Evenepoel en stond altijd in zijn schaduw als concurrent. Nu kan hij uit die schaduw treden als superluitenant."

"Hij groeit in zijn rol, net als Vervaeke. Hij heeft veel pech gehad en had het mentaal lastig in deze machowereld. Maar hij hoeft niet meer voor zichzelf te rijden en zo is de stress weg."