LIVE: Dendoncker op weg naar Aston Villa, Barça wil nog uitpakken op Deadline Day

Ook FC Barcelona wil nog toeslaan op de slotdag van de mercato. Het staat op het punt om Hector Bellerin gratis op te pikken bij Arsenal. Ook Marcos Alonso van Chelsea verhuist normaal nog naar de Catalaanse topclub.

Ook transfergoeroe Fabrizio Romano bevestigt nog eens dat Leander Dendoncker op weg is naar Aston Villa. De man die hij moet opvolgen, Douglas Luiz, is op weg naar Arsenal.

Wout Faes is rond met Leicester. Ook de transfer van Wout Faes van Reims naar Leicester is helemaal rond. Hij moet het vertrek van Fofana naar Chelsea opvangen en wordt ploegmaat van Tielemans, Castagne en Praet. Of vertrekt nog iemand van die drie?

Verhuist ook Rode Duivel Leander Dendoncker nog? Aston Villa heeft volgens de meestal goed geïnformeerde journalist David Ornstein met succes een bod uitgebracht van 15 miljoen euro op Leander Dendoncker. Wolverhampton zou Dendoncker toestemming hebben gegeven om medische testen af te leggen bij de club van trainer Steven Gerrard. De 27-jarige Dendoncker speelt sinds 2019 voor Wolverhampton en begon in de eerste twee competitiematchen nog in de basis, maar Wolverhampton haalde ondertussen onder meer Matheus Nunes en Gonçalo Guedes om zijn middenveld te versterken.



Wolverhampton zou Dendoncker toestemming hebben gegeven om medische testen af te leggen bij de club van trainer Steven Gerrard. De 27-jarige Dendoncker speelt sinds 2019 voor Wolverhampton en begon in de eerste twee competitiematchen nog in de basis, maar Wolverhampton haalde ondertussen onder meer Matheus Nunes en Gonçalo Guedes om zijn middenveld te versterken.

clock 12:29 12 uur 29. Deadline in grote vijf competities van Europa Bundesliga Vandaag om 18u Serie A Vandaag om 20u Ligue 1 Vandaag om 23u Premier League Vandaag om 23.59u Primera Division Vandaag om 23.59u .

Ondertussen in Milaan. Aster Vranckx heeft zijn medische tests afgelegd. Verwacht wordt dat Milan werkt aan een huurovereenkomst met een aankoopoptie (van 12 miljoen euro).

Vertonghen is geland op Zaventem. Jan Vertonghen is geland op de luchthaven van Zaventem. Daar maakte hij er geen geheim van dat het zijn bedoeling is om een transfer naar Anderlecht af te ronden. Het moeilijkste vraagstuk lijkt het loon van de Rode Duivel. Vertonghen zou naar verluidt zo'n 4 miljoen euro verdienen in Lissabon. Het is niet de vraag of, maar hoeveel hij wil inleveren om bij Anderlecht aan de slag te gaan.



Het moeilijkste vraagstuk lijkt het loon van de Rode Duivel. Vertonghen zou naar verluidt zo'n 4 miljoen euro verdienen in Lissabon. Het is niet de vraag of, maar hoeveel hij wil inleveren om bij Anderlecht aan de slag te gaan.

clock 11:41 11 uur 41. Anderlecht is op het goede moment ingestapt. Dat was in het verleden niet zo. We zullen zien of we de transfer rond krijgen. Jan Vertonghen bij DPG Media. Anderlecht is op het goede moment ingestapt. Dat was in het verleden niet zo. We zullen zien of we de transfer rond krijgen. Jan Vertonghen bij DPG Media

Druk in Milaan! Extra concurrentie voor Saelemaekers? Niet alleen Aster Vranckx is gespot in Milaan, ook Serginho Dest. Er was interesse van meerdere clubs voor de rechtsachter van Barcelona, maar Milan lijkt zijn slag thuis te halen. Dest zou extra concurrentie zijn voor Alexis Saelemaekers op de rechterflank.

Anthony nu ook officieel speler van United. Het was al lang geen gehiem meer, maar pas vandaag heeft Manchester United ook officieel de komst van Anthony aangekondigd. Gisteren wou trainer Erik ten Hag op zijn persconferentie nog niet praten over de Braziliaan tot elk punt en komma juist was gezet.

