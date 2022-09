LIVE: Aster Vranckx is in Milaan, wat gebeurt er nog op internationale deadline day?

clock 10:37 10 uur 37.

clock 10:37 10 uur 37.

clock 09:57 09 uur 57. Aster Vranckx is in Milaan gespot. Aster Vranckx lijkt op een zucht van een overgang naar AC Milan te staan. Hij is gefilmd aan La Madonnina, het ziekenhuis waar Milan zijn toekomstige spelers medisch test. Hij is zelfs met exact dezelfde auto gearriveerd waarin ook Charles De Ketelaere arriveerde. . Aster Vranckx is in Milaan gespot Aster Vranckx lijkt op een zucht van een overgang naar AC Milan te staan. Hij is gefilmd aan La Madonnina, het ziekenhuis waar Milan zijn toekomstige spelers medisch test. Hij is zelfs met exact dezelfde auto gearriveerd waarin ook Charles De Ketelaere arriveerde.

clock 09:45 09 uur 45.

clock 09:35 09 uur 35.

clock 09:10 09 uur 10. Hete hangijzers op deadline day. Deadline day heeft ongetwijfeld nog een aantal verrassingen in petto, maar dit zijn enkele van de hardnekkige geruchten die circuleren: - Pierre-Emerick Aubameyang naar Chelsea (al dan niet in een ruil met Marcos Alonso). - Julian Draxler is op overschot bij PSG en zou al in Lissabon zijn voor een transfer naar Benfica. - Aster Vranckx zit op een zijspoor bij Wolfsburg, maar AC Milan zou denken aan een huurperiode. - Cody Gakpo van PSV staat in de belangstelling van verschillende Engelse clubs. - Sergino Dest van Barcelona kan op belangstelling rekenen van Villarreal, Manchester United en AC Milan. . Hete hangijzers op deadline day Deadline day heeft ongetwijfeld nog een aantal verrassingen in petto, maar dit zijn enkele van de hardnekkige geruchten die circuleren: - Pierre-Emerick Aubameyang naar Chelsea (al dan niet in een ruil met Marcos Alonso). - Julian Draxler is op overschot bij PSG en zou al in Lissabon zijn voor een transfer naar Benfica.



- Aster Vranckx zit op een zijspoor bij Wolfsburg, maar AC Milan zou denken aan een huurperiode.



- Cody Gakpo van PSV staat in de belangstelling van verschillende Engelse clubs.



- Sergino Dest van Barcelona kan op belangstelling rekenen van Villarreal, Manchester United en AC Milan.

clock 09:08 09 uur 08.

clock 09:07 09 uur 07. Bernardo Silva blijft bij Manchester City. Geen transfer richting Barcelona voor Bernardo Silva. De Portugees werd een hele zomer aan een overgang naar Catalonië gelinkt, maar heeft alle twijfel nu weg genomen. . Bernardo Silva blijft bij Manchester City Geen transfer richting Barcelona voor Bernardo Silva. De Portugees werd een hele zomer aan een overgang naar Catalonië gelinkt, maar heeft alle twijfel nu weg genomen.

clock 09:06 09 uur 06.

clock 09:05 09 uur 05. Ajax haalt Ocampos als vervanger voor Anthony. In Nederland sloot de transfermarkt deze zomer op 31 augustus om 23.59u (woensdag). Ajax heeft op het laatste moment nog Lucas Ocampos aangetrokken op huurbasis met een aankoopoptie. Ajax had een vervanger nodig op de flank sinds het vertrek van Anthony naar Manchester United. Ocampos is een Argentijn van 28 jaar, die sinds 2019 voor Sevilla speelde. . Ajax haalt Ocampos als vervanger voor Anthony In Nederland sloot de transfermarkt deze zomer op 31 augustus om 23.59u (woensdag). Ajax heeft op het laatste moment nog Lucas Ocampos aangetrokken op huurbasis met een aankoopoptie. Ajax had een vervanger nodig op de flank sinds het vertrek van Anthony naar Manchester United. Ocampos is een Argentijn van 28 jaar, die sinds 2019 voor Sevilla speelde.

clock 09:05 09 uur 05.