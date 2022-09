KV Kortrijk legt zijn lot in handen van oude bekende Adnan Custovic

Karim Belhocine betaalde het gelag voor de 4 op 18 en de voorlaatste plaats in het klassement. Amper twee dagen later heeft KV Kortrijk al een vervanger beet, die het beter moet doen.



Adnan Custovic was in het seizoen 2014-2015 al eens assistent bij Kortrijk. Hij volgde hoofdcoach Yves Vanderhaeghe een seizoen later naar KV Oostende en kreeg aan de kust zelfs zijn eerste kans als hoofdcoach, na het ontslag van Vanderhaeghe.

Ook bij Waasland-Beveren deed de Bosniër de nodige ervaring op als T1. In 2021 volgde hij Ivan Leko naar China om assistent te worden bij Shanghai SIPG, maar nu is Custovic klaar om weer in de schijnwerpers te treden.

De ex-spits van onder meer Moeskroen, AA Gent en Beerschot tekent een contract voor twee seizoenen. "We verwelkomen Adnan met veel plezier terug bij KVK", klinkt het bij de club.