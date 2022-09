Kan de coronabrandhaard in de Vuelta ingedijkt worden? "Mondmaskerplicht bij de fans"

"Ze roepen ook in je gezicht als je op een col met 8 km/u passeert. Dan is er geen sprake van wind om de virusdeeltjes weg te blazen. Dat zal nog wel zijn tol eisen de komende dagen."

Jan Bakelants: "PCR-test in Nederland is niet gebeurd"

"Het is wat het is. Als het komt, dan komt het. Als het niet komt, dan is het zo."

"Er zijn een paar dingen gebeurd die misschien anders hadden gekund. Dan denk ik aan een echte PCR-test voor het ganse peloton in Nederland, maar dat is niet gebeurd. En mondmaskerplicht voor het publiek."

Robert Gesink: "Organisatie is slordig geweest"

"Links en rechts zijn we misschien wat slordig geweest. En met "we" bedoel ik de organisatie", gaf Robert Gesink zijn kijk op de zaak.

"Als het in het peloton zit, is het lastig om het weg te krijgen. De renners steken elkaar aan en wellicht is deze variant nog besmettelijker."

"We zaten ook samen in het vliegtuig voor de rustdag. Dat was een perfect testmoment, maar het is niet gebeurd. Hopelijk verliezen we niet elke dag 5 renners."