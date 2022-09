Er is altijd die ene transfer op deadline day: overgang Batshuayi geblokkeerd door te late documenten

Eindelijk leek er een einde te komen aan de huurcarrousel van Michy Batshuayi bij Chelsea. De spits leek Londen in zijn laatste contractjaar definitief te verlaten voor promovendus Nottingham Forest.

Die waren het ondertussen wel al gewend om een transfer af te ronden. Batshuayi zou namelijk nummer 20 geworden zijn deze zomermercato.

Alleen: de door alle partijen ondertekende papieren geraakten naar verluidt niet tijdig tot in de kantoren van de Premier League. Weg transfer voor Batshuayi.

Toch is er nog een uitweg voor de Rode Duivel. De transfermarkt in Turkije, waar meerdere clubs al concrete interesse toonden in Batsman, is nog open tot 8 september. En ook in België staat de deur nog enkele dagen op een kier...



Het zag er veelbelovende en logische stap hogerop uit, in 2016. Michy Batshuayi trok naar Chelsea na twee succesvolle jaren bij Marseille, waar hij 33 keer scoorde.

Lang duurde het goede nieuws daar niet. Coach Antonio Conte zag weinig plaats voor de Rode Duivel en in januari 2018 was de eerste uitleenbeurt een feit. Bij Dortmund kwam zijn talent wel nog naar boven, met negen doelpunten op veertien wedstrijden.

Een permanente deal kwam er echter niet van: Dortmund voldeed niet aan de vraagprijs van Chelsea.

Het was het begin van een kruistocht. Valencia, Crystal Palace (twee keer) en Besiktas volgden, maar zonder beoogd succes. Ja, er waren telkens wel enkele doelpuntjes bij, maar een basisplek leek Batshuayi niet te kunnen afdwingen. Bij Besiktas liep het wel aardig, maar het einde van het seizoen was opnieuw het einde van het verblijf.

En dus keerde Batshuayi voor de zoveelste keer terug naar Londen.