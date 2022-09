Een overzicht van het dolle Duivelse transfercarrousel: 44% (!) verhuisde deze zomermercato van club

Herinnert u het zich nog? Enkele maanden geleden waarschuwde de bondscoach zijn Rode Duivels voor een transfer té dicht bij het WK. Zijn grootste vrees: gebrek aan speelminuten en onzekerheid na een overstap.

Wel, de nationale ploeg gaf niet veel gehoor aan de oproep van Martinez. Integendeel, zijn telefoon heeft de voorbije weken niet stilgestaan. Veertien spelers van de meest recente selectie wisselden deze transferperiode van club. Goed voor een totaal van 44%. Neem er even pen en papier bij. Kan u de 14 getransfereerde Duivels en hun nieuwe club in onderstaande selectie benoemen? Zo ja, proficiat.

Zo niet, geven we u onder de tweet een overzicht.

Aanvallers - 67% transfereerde

Aanvallers zijn veelal risico-avers. Dat bleek ook op de transfermarkt. In het aanvallend compartiment noteren we de meeste vertrekkers (6).

Romelu Lukaku trok naar zijn oude geliefde Inter, Loïs Openda koos een overstap naar Lens boven een terugkeer naar Club Brugge en Michy Batshuayi keert noodgedwongen terug naar moederclub Chelsea na een contractfiasco bij Nottingham Forest. Al lijkt Fenerbahce de aanvaller vandaag nog een laatste levenslijn toe te gooien.

Ook onze wingers deden een uitgebreide stoelendans. Naast de transfer van Charles De Ketelaere kon u niet naast kijken. Dries Mertens en Adnan Januzaj kozen er op hun beurt voor om hun carrière respectievelijk bij Galatasaray en Sevilla te reanimeren. Eden Hazard wil zich dan weer koppig bewijzen bij Real en bleef er gewoon zitten. Leandro Trossard en Dennis Praet - die nochtans veelvuldig aan een comeback naar België gelinkt werd - eveneens.



Middenvelders - 50% transfereerde

Er bleef maar één middenvelder onbesproken: Kevin De Bruyne.

Dat staat in schril contrast met de vele pagina's die volgeschreven werden over de Premier League-droom van Hans Vanaken en de potentiële toptransfer van Youri Tielemans naar Arsenal. Maar ondanks alle aandacht, bleef een overstap uit. Wie zijn zin wél kreeg, was Amadou Onana. De 20-jarige middenvelder had zijn zinnen gezet op Everton en mocht begin augustus het blauwe shirt van The Toffees al aanmeten. Ook de twee andere controleurs zochten andere oorden op: Axel Witsel ruilde het middenveld van Dortmund voor de defensie van Atlético Madrid, en Leander Dendoncker trok op de valreep nog naar Aston Villa.

Wingbacks - 0% transfereerde

De moderne wingback is een knelpuntberoep geworden in het huidige voetbal. Ploegen die een goede in eigen gelederen hebben, laten die dan ook niet al te graag gaan.

Vraag dat maar aan Thomas Meunier, die bij Dortmund niet mocht vertrekken. Ook Timothy Castagne (Leicester), Yannick Ferreira Carrasco, Thomas Foket (Reims), Thorgan Hazard (Dortmund) en Alexis Saelemaekers (AC Milan) hielden voet bij stuk.



Verdedigers - 71% transfereerde

De Belgische bodem is een bedevaartsoord geworden voor geroutineerde verdedigers van de nationale ploeg. Clubcoryfee Brandon Mechelen verwelkomt zo 3 nieuwe collega's in de Jupiler Pro League. Eerst koos Toby Alderweireld voor Antwerp, dan maakte Club Brugge Dedryck Boyata bekend en vandaag tekende ook Jan Vertonghen nog bij Anderlecht.

Wout Faes en Arthur Theate proefden in hun beginjaren al van de Belgische competitie en wagen zich nu aan een nieuw buitenlands avontuur. Faes gaat de Belgische enclave bij Leicester City versterken en Theate scoorde begin augustus al na 7 minuten bij zijn debuut in Reims.

Rond Jason Denayer cirkelen momenteel heel wat vraagtekens. Het zorgenkind van Martinez is transfervrij, maar heeft nog geen nieuwe thuishaven gevonden.



Doelmannen - 0% transfereerde

Vrij vertaald naar het Nederlands betekent to keep "houden" of "blijven". Basiskennis bij onze Belgische keepers. Die bleven deze zomermercato aan de grond genageld bij hun club. Waarom ook niet? Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg) en Matz Sels (Straatsburg) zijn en blijven er voorlopig gewoon de onbetwiste nummer 1.

Totaal: 18 Duivels verhuisden deze zomer