Deadline is gepasseerd: Batshuayi en Nottingham Forest te laat, Arthur Melo naar Liverpool, Depay blijft

We beginnen met onze Belgen, die elkaar in het buitenland zoals altijd opzoeken. Wout Faes trekt zo naar Leicester City en ontmoet daar Praet, Castagne en Tielemans - rond die laatste bleef het verdacht stil. Aster Vranckx verliet Wolfsburg en zocht op zijn beurt onze landgenoten (De Ketelaere, Origi, Saelemaekers) bij AC Milan op.

Leander Dendoncker blijft in de Premier League en ruilt zijn Wolves voor Aston Villa. Daar geen Belgen, wel een ploeg met veel talent en een iconische coach die heel moeizaam aan het seizoen zijn begonnen.

Nog in Engeland was Fulham één van de actievere ploegen op Deadline Day. Naast Layvin Kurzawa versterkten ze zich nog met Willian en Carlos Vinicius. Daniel James (Leeds) zou ook onderweg zijn maar werd nog niet aangekondigd voor middernacht. Zolang de papieren al in orde zijn, is dat geen probleem.

Zo komen we uit bij de Batsman. Michy Batshuayi werd in de loop van de dag gelinkt aan Nottingham Forest. Als we de Fabrizio Romano's van deze wereld mogen geloven had hij daar zijn medische testen al afgelegd maar zouden zijn papieren echter niet op tijd bezorgd zijn aan de Premier League. Geen deal dus, back to sender.

Liverpool huurde nog Arthur Melo van Juventus, City plukte Manuel Akanji weg

bij Borussia Dortmund.