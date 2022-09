De vloek van de regenboogtrui? Een overzicht van het pechjaar van Julian Alaphilippe

1. Salto in de Strade Bianche

Maar een windstoot blies een groot deel van het peloton en de winstkansen van Alaphilippe omver. Hij bolde gehavend als 58e over de streep in Siena. "Er viel vandaag toch niet veel te beginnen tegen Pogacar", relativeerde hij.

Toch stond de wereldkampioen begin maart als topfavoriet aan de start van de Strade Bianche. Logisch, de puncher won in 2019 al eens op het Italiaanse grind.

Had Julian Alaphilippe tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen al moeten merken dat er iets niet pluis was? Door ziekte miste de Fransman alvast de eerste teamstage met Quick Step-Alpha Vinyl tijdens zijn tweede jaar als wereldkampioen.

2. Geen Milaan-Sanremo door griep

Een kans om de Strade Bianche door te spoelen kreeg de wereldkampioen niet. Hij hield een bronchitis over aan de Tirreno en moest verstek laten gaan voor Milaan-Sanremo. Zonde, Alaphilippe won La Primavera in 2019 en werd ook al eens 2e (2020) en 3e (2017).

3. Zware val in Luik-Bastenaken-Luik

Na een opsteker met ritwinst in de Ronde van het Baskenland bleef ook op de Belgische wegen pech Julian Alaphilippe echter achtervolgen.

De kopman van The Wolfpack was een van de slachtoffers van een massale valpartij in Luik-Bastenaken-Luik.

Alaphilippe lag in een berm diep langs de weg en was tegen een boomstronk gebotst. Het verdict was hard voor de wereldkampioen: twee gebroken ribben, een klaplong en een gebroken schouderblad