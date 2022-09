Even schrikken voor Remco Evenepoel in de Vuelta. De leider gleed onderuit in een afdaling, maar leek daar enkel wat schaafwonden aan over te houden. Het peloton wachtte vervolgens op de Belg. "Alle moto's stonden stil in de bocht", jammerde Evenepoel wat later bij de wedstrijdjury. "Niemand kon door." Bekijk hieronder de beelden.