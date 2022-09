WK zeilen: Geurts en Maenhaut zakken naar plaats tien op dag twee

clock 09:11

09 uur 11. Isaura Maenhout en Anouk Geurts zakken een beetje weg op dag 2. Na zes regatta's staat er een nettoresultaat van 57 punten achter de namen van Isaura Maenhout en Anouk Geurts. Ze werden in de achtereenvolgende regatta's zevende, negentiende, vijfde, twaalfde, zeventiende en zestiende. Het slechtste resultaat wordt telkens geschrapt. De leiding is in handen van het Nederlandse duo Odile van Aanholt en Annette Duetz. Zij eindigden liefst vijf keer in de top drie en tellen daardoor amper negen punten. .