WK zeilen: Geurts en Maenhaut prijken na eerste dag op plaats 6

Anouk Geurts en Isaura Maenhaut prijken na de eerste dag en 3 races op de zesde plaats. Ze presteerden top in de eerste race (7e plaats) en derde race (5e plaats). In de tweede race konden ze geen topresultaat uit de brand slepen (19e).

Na een sterk voorjaar op de WB-manches was het EK 49er FX een teleurstelling voor Anouk Geurts en Isaura Maenhaut. Maar op het WK in Canada willen ze die teleurstelling doorspoelen. Bij de mannen, in de 49er, is er ook een Belgische tandem van de partij. Yannick Lefèbvre en Tom Pelsmaekers komen aan de start. Blijf hier op de hoogte van hun prestaties.