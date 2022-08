US Open is titelverdedigster Raducanu en tweevoudig laureate Osaka al kwijt

Het ene jaar is het andere niet. Vorig jaar schreef de Britse Emma Raducanu een sprookje met een 4e ronde in Wimbledon en een triomf in New York vanuit de kwalificaties in een onuitgegeven finale tegen medetiener Leylah Fernandez. Afgelopen nacht gaf de nummer 11 evenwel niet thuis tegen de Française Alizé Cornet (WTA-40). Die won na een breakfestival (11 breaks) met 6-3, 6-3. De 19-jarige Raducanu verloor in beide sets telkens haar laatste twee opslagspelletjes. De 13 jaar oudere Cornet zette een record neer: ze trad aan in haar 63e opeenvolgende grandslamtoernooi. Sinds Melbourne 2007 was ze er altijd bij in het enkelspel. Raducanu is nog maar de derde winnares die er de volgende editie meteen uitgaat: na Svetlana Koeznetsova in 2005 en Angelique Kerber in 2017. "Dit verlies doet pijn, omdat dit mijn favoriete toernooi is en ik hier vorig jaar geweldige emoties heb beleefd", treurde Raducanu. Ze ziet 1 voordeel: de druk valt weg. "Ik moet van nul herbeginnen. Ik weet niet hoeveel plaatsen ik zal verliezen, maar top 100 zijn op mijn 19, daar had ik vorig jaar voor getekend."

Naomi Osaka, de beste in New York in 2018 en 2020, beleefde een primeur. Voor het eerst ging de Japanse er in de eerste ronde uit. In haar 7e US Open was tot nu de derde ronde haar minste resultaat, ook vorig jaar raakte ze zo ver.



Maar de wet van de ranking werd gerespecteerd tegen de Amerikaanse Danielle Collins. De nummer 19 klopte de nummer 44 en won zo een eerste keer in het Arthur Ashe Stadium.



Het is niet het grandslamjaar van Osaka: in Wimbledon deed ze niet mee door een blessure, in Roland-Garros verloor ze ook al in de eerste ronde. In Melbourne haalde ze wel de derde ronde.



Op die Australian Open haalde Collins voor het eerst een grandslamfinale, gevolgd door een tweede ronde in Parijs en een eerste in Londen. Maar haar hardcourttalent kwam weer naar boven in een duel der hardhitters.



Collins laste in juli een competitiepauze in na een pijnlijke nek en legde zich toe op training. Dat loonde duidelijk.