Transfers JPL: Standard vindt middenvelder bij Genoa, Sissako vertrekt met slaande deuren

De wegen van Moussa Sissako en Standard scheiden. De verdediger wou een transfer forceren, maar in de Luikse bestuurskamers weigerden ze mee te werken. De Malinees besloot dan maar zijn contract eenzijdig te beëindigen. Standard eiste een vergoeding voor de opgelopen schade en vond uiteindelijk een akkoord met Sissako om het geschil te beëindigen. "Standard wenst Moussa Sissako het beste toe in zijn verdere carrière", klinkt het.

08 uur 38. Sissako vertrekt in onvrede. De wegen van Moussa Sissako en Standard scheiden. De verdediger wou een transfer forceren, maar in de Luikse bestuurskamers weigerden ze mee te werken. De Malinees besloot dan maar zijn contract eenzijdig te beëindigen. Standard eiste een vergoeding voor de opgelopen schade en vond uiteindelijk een akkoord met Sissako om het geschil te beëindigen. "Standard wenst Moussa Sissako het beste toe in zijn verdere carrière", klinkt het. .

Standard heeft zich versterkt met centrale middenvelder Filippo Melegoni. De 23-jarige Italiaan komt op huurbasis over van Genoa, dat vorig seizoen degradeerde uit de Serie A. Melegoni was in de vorige jaargang een belangrijke pion bij de Genuezen en coach Alexander Blessin (ex-Oostende). Hij speelde 25 wedstrijden in de Serie A en kwam daarin één keer tot scoren. De middenvelder kon echter niet vermijden dat zijn club als negentiende en voorlaatste het seizoen afsloot en zo naar de Serie B zakte. Genoa huurde Melegoni vorig seizoen van Atalanta Bergamo en besloot in de zomer zo'n 4 miljoen euro op tafel te leggen om hem definitief over te nemen. Nu volgt een uitleenbeurt aan Standard. In Luik moet Melegoni voor evenwicht zorgen op het middenveld. De Rouches begonnen het seizoen met 7 op 18.

08 uur 35. Standard huurt middenvelder van Genoa. Standard heeft zich versterkt met centrale middenvelder Filippo Melegoni. De 23-jarige Italiaan komt op huurbasis over van Genoa, dat vorig seizoen degradeerde uit de Serie A. Melegoni was in de vorige jaargang een belangrijke pion bij de Genuezen en coach Alexander Blessin (ex-Oostende). Hij speelde 25 wedstrijden in de Serie A en kwam daarin één keer tot scoren. De middenvelder kon echter niet vermijden dat zijn club als negentiende en voorlaatste het seizoen afsloot en zo naar de Serie B zakte. Genoa huurde Melegoni vorig seizoen van Atalanta Bergamo en besloot in de zomer zo'n 4 miljoen euro op tafel te leggen om hem definitief over te nemen. Nu volgt een uitleenbeurt aan Standard. In Luik moet Melegoni voor evenwicht zorgen op het middenveld. De Rouches begonnen het seizoen met 7 op 18. .

clock 18:43

18 uur 43. Amadou Diawara tekent voor 3 jaar bij Anderlecht. Anderlecht heeft zijn alternatief voor de geblesseerde Adrien Trebel gevonden. Amadou Diawara (25) is de nieuwe middenvelder van paars-wit. Hij komt over van AS Roma en tekende voor 3 seizoenen. Diawara verhuisde in de zomer van 2015 van Guinee naar Italië. Na een seizoen bij Bologna werd hij weggeplukt door SSC Napoli. Na drie seizoenen en 74 wedstrijden voor de Napolitanen maakte Amadou de overstap naar AS Roma in juli 2019, dat meer dan 20 miljoen voor hem betaalde. Voor de Romeinen kwam hij 66 keer in actie. "Door het uitvallen van Adrien Trebel verloren we een pak ervaring die nodig is om onze vele jonge spelers te omkaderen", duidt Peter Verbeke op de clubwebsite. "Daarnaast wilden we ook nog wat extra power toevoegen aan onze kern." "We zijn van ervan overtuigd dat Amadou ons hierbij kan helpen. Amadou is zeer gedreven om zich terug te tonen na een moeilijk seizoen bij AS Roma. Hij deed zelf ook heel wat inspanningen om deze transfer mogelijk te maken. Zijn uitstekende mentaliteit moet hem in staat stellen om zijn beste niveau terug te vinden." .