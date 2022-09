Transfers JPL: Niet Porto, maar Braga voor Dwomoh, Spaanse tweedeklasser ziet wat in Bundu

clock 11:15 11 uur 15. OHL laat Mykola Koecharevytsj gaan. Bij eersteklasser Oud-Heverlee Leuven werd het huurcontract met het Franse Troyes voor aanvaller Mykola Koecharevytsj verbroken, zo maakte de club vrijdag bekend. De 21-jarige Oekraïner kwam vorig seizoen elf wedstrijden in actie voor de Leuvenaars en liet daarin niet meteen een verpletterende indruk. Dit seizoen mag hij het op uitleenbasis bij het Schotse Hibernian proberen. In Frankrijk heeft hij nog een overeenkomst tot medio 2026. . OHL laat Mykola Koecharevytsj gaan Bij eersteklasser Oud-Heverlee Leuven werd het huurcontract met het Franse Troyes voor aanvaller Mykola Koecharevytsj verbroken, zo maakte de club vrijdag bekend. De 21-jarige Oekraïner kwam vorig seizoen elf wedstrijden in actie voor de Leuvenaars en liet daarin niet meteen een verpletterende indruk. Dit seizoen mag hij het op uitleenbasis bij het Schotse Hibernian proberen. In Frankrijk heeft hij nog een overeenkomst tot medio 2026.



Antwerp verhuurt Pierre Dwomoh aan SC Braga. Competitieleider Antwerp leent centrale middenvelder Pierre Dwomoh tot het einde van het seizoen uit aan het Portugese Sporting Braga, tegenstander van Union Sint-Gillis in de groepsfase van de Europa League. De achttienjarige Belgische belofteninternational werd vorige zomer door The Great Old overgenomen van KRC Genk voor zo'n 2 miljoen euro. Onder de nieuwe trainer Mark van Bommel past Dwomoh (voorlopig) niet in de plannen. Op de Bosuil heeft hij nog een contract tot 2026. Vorig seizoen kwam de beloftevolle middenvelder veertien keer in actie voor de Antwerpenaren.

FC Andorra kondigt komst Anderlecht-huurling Bundu aan. Anderlecht zou een oplossing hebben voor speler op overschot Mustapha Bundu. FC Andorra kondigt op zijn Twitter-pagina zijn komst aan. FC Andorra speelt in de Spaanse tweede klasse. , zo maakte zijn nieuwe werkgever donderdag bekend. De 25-jarige Bundu werd twee seizoenen geleden door Anderlecht overgenomen van het Deense Aarhus. Hij was een van de eerste transfers van Peter Verbeke, maar kon in het Astridpark nooit overtuigen. Al snel volgden dan ook uitleenbeurten aan FC Kopenhagen en zijn ex-club Aarhus. Hij heeft een contract tot 2024 in Brussel.

Abdoulaye Seck verruilt Antwerp voor Maccabi Haifa in Israël. De 30-jarige Senegalees kwam in vier seizoenen 94 keer uit voor The Great Old maar speelde dit seizoen nog geen minuut.

Defensieve versterking bij Mechelen. De komende drie seizoen zal KV Mechelen kunnen rekenen op het defensieve werk van Schot David Bates. De 25-jarige centrale verdediger komt over van het Schotse Aberdeen en kwam eerder al uit voor Rangers, Sheffield Wednesday en Hamburg. Bates komt met JPL-ervaring: in 2020-2021 werd hij uitgeleend aan Cercle Brugge. Daar speelde hij 21 wedstrijden, goed voor één assist. "David is een grote en stevige verdediger die ook comfortabel is aan de bal", vertelt sportief directeur Tom Caluwé. "Met zijn 1m93 brengt hij ook nog extra kopkracht met zich mee."

clock 17:16 Een nieuwe spits aan zee, of toch volgend jaar. KV Oostende neemt de 26-jarige Fransman Thomas Robinet voor vier jaar over van Nancy, dat hem wel nog voor een jaar op huurbasis bij zich houdt. 17 uur 16. Een nieuwe spits aan zee, of toch volgend jaar. KV Oostende neemt de 26-jarige Fransman Thomas Robinet voor vier jaar over van Nancy, dat hem wel nog voor een jaar op huurbasis bij zich houdt.

clock 15:33 Spoiler: 't is niet Keylor Navas. Eupen heeft bij PSG een nieuwe keeper gehaald. Garissone Innocent (22) komt definitief over van de Franse landskampioen. Hij kwam wel nooit in actie voor de hoofdmacht van de Parijzenaars. 15 uur 33. Spoiler: 't is niet Keylor Navas. Eupen heeft bij PSG een nieuwe keeper gehaald. Garissone Innocent (22) komt definitief over van de Franse landskampioen. Hij kwam wel nooit in actie voor de hoofdmacht van de Parijzenaars.

clock 15:32 Club Brugge heeft een oplossing gevonden voor Jack Hendry. De Schotse verdediger trekt op uitleenbasis naar het Cremonese, de ploeg waar Cyriel Dessers eerder al tekende. 15 uur 32. Club Brugge heeft een oplossing gevonden voor Jack Hendry. De Schotse verdediger trekt op uitleenbasis naar het Cremonese, de ploeg waar Cyriel Dessers eerder al tekende.

clock 14:08 Nog een aanwinst voor Seraing: Moustapha Mbow, een centrale verdediger van 22, wordt gehuurd van Reims. 14 uur 08. Nog een aanwinst voor Seraing: Moustapha Mbow, een centrale verdediger van 22, wordt gehuurd van Reims.

AA Gent haalt concurrent voor Roef. AA Gent heeft Paul Nardi teruggehaald naar België. De doelman speelde 2,5 jaar bij Cercle Brugge. Uiteindelijk keerde hij terug naar moederclub Monaco, dat hem uitleende aan Lorient. Daar plukt Gent hem nu weg. Nardi tekende een contract voor twee seizoenen.

Daar plukt Gent hem nu weg. Nardi tekende een contract voor twee seizoenen.

Shved gaat voor Sjachtjor spelen. KV Mechelen heeft afscheid genomen van Marian Shved. De Oekraiëner wou de kans om voor een topclub in zijn thuisland te spelen niet laten liggen. Shved tekende een contract tot 2027 bij Sjachtjor Donjetsk. Sjachtjor is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne genoodzaakt op zoek te gaan naar goede spelers uit eigen land. KV Mechelen bedong bovenop een onbekende transferprijs ook een percentage bij een doorverkoop.

Sissako vertrekt in onvrede. De wegen van Moussa Sissako en Standard scheiden. De verdediger wou een transfer forceren, maar in de Luikse bestuurskamers weigerden ze mee te werken. De Malinees besloot dan maar zijn contract eenzijdig te beëindigen. Standard eiste een vergoeding voor de opgelopen schade en vond uiteindelijk een akkoord met Sissako om het geschil te beëindigen. "Standard wenst Moussa Sissako het beste toe in zijn verdere carrière", klinkt het.



Standard eiste een vergoeding voor de opgelopen schade en vond uiteindelijk een akkoord met Sissako om het geschil te beëindigen. "Standard wenst Moussa Sissako het beste toe in zijn verdere carrière", klinkt het.

Standard huurt middenvelder van Genoa. Standard heeft zich versterkt met centrale middenvelder Filippo Melegoni. De 23-jarige Italiaan komt op huurbasis over van Genoa, dat vorig seizoen degradeerde uit de Serie A. Melegoni was in de vorige jaargang een belangrijke pion bij de Genuezen en coach Alexander Blessin (ex-Oostende). Hij speelde 25 wedstrijden in de Serie A en kwam daarin één keer tot scoren. De middenvelder kon echter niet vermijden dat zijn club als negentiende en voorlaatste het seizoen afsloot en zo naar de Serie B zakte. Genoa huurde Melegoni vorig seizoen van Atalanta Bergamo en besloot in de zomer zo'n 4 miljoen euro op tafel te leggen om hem definitief over te nemen. Nu volgt een uitleenbeurt aan Standard. In Luik moet Melegoni voor evenwicht zorgen op het middenveld. De Rouches begonnen het seizoen met 7 op 18.



Melegoni was in de vorige jaargang een belangrijke pion bij de Genuezen en coach Alexander Blessin (ex-Oostende). Hij speelde 25 wedstrijden in de Serie A en kwam daarin één keer tot scoren. De middenvelder kon echter niet vermijden dat zijn club als negentiende en voorlaatste het seizoen afsloot en zo naar de Serie B zakte.



Genoa huurde Melegoni vorig seizoen van Atalanta Bergamo en besloot in de zomer zo'n 4 miljoen euro op tafel te leggen om hem definitief over te nemen. Nu volgt een uitleenbeurt aan Standard. In Luik moet Melegoni voor evenwicht zorgen op het middenveld. De Rouches begonnen het seizoen met 7 op 18.

