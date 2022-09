Tips van grootmeesters in de atletiek: Hellebaut, Vidts en Borlée leggen hun sport uit

Hoogspringster Tia Hellebaut: "Er komt meer bij kijken dan gewoon aanlopen en springen"

Tia Hellebaut blikt terug op haar gouden medaille in Peking en vertelt honderduit over haar discipline. Zo komen we te weten dat er in het hoogspringen 3 belangrijke fases zijn: de aanloop, de afstoot en de sprong. Waarbij de eerste twee fases het belangrijkste zijn. "Tijdens je aanloop maak je een bocht waarbij je wegdraait van de lat, dan is het heel belangrijk om snel te reageren op de grond. Je zwaaiknie moet zo lang mogelijk in de lucht blijven." "Je moet dus eerst omhoogspringen, want vallen doe je automatisch." De lengte van de atleet is een voordeel. "Hoe hoger je zwaartepunt, hoe meer voordeel je ervan hebt. Ideaal is vanaf 1,76 meter of hoger."

Sprintster Olivia Borlée: "Armen spelen belangrijke rol bij 100m sprint"

Olivia Borlée vertelt over de 100 meter, waarbij alles al begint in de startblokken. "Het is voor iedereen anders om een goede positie aan te nemen in het startblok." "In principe zet je je sterkste been vooraan. Daarna ga je naar de ideale opstelling en de kanteling van de startblokken om een krachtige afstoot te hebben."

"Als eerste uit de startblokken schieten is de eerste opdracht. Vergeet niet dat de armen een belangrijke rol hebben. Zij trekken je lichaam als het ware op gang."

"Daarna loop je 30 meter met je gezicht naar de piste om dan je lichaam langzaam op te richten. Uiteraard komt er een fase waarbij je snelheid verliest, maar eigenlijk moet je dat vermijden." "De chrono stopt wanneer je met de borst of schouders de finish bereikt. Je armen vooruitsmijten heeft dus geen zin."

Meerkampster Noor Vidts: "Ik heb een aparte techniek in het verspringen"