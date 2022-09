Hans Vanaken en Roman Jaremtsjoek belichamen ambitieus Club: "Komende jaren titels blijven pakken"

"Een concreet bod was er van West Ham United, anders zou ik daar niet drie weken over een vertrek nagedacht hebben. Het zijn moeilijke weken geweest, omdat er onduidelijkheid was over mijn toekomst. Dus ik ben blij dat ik de knoop heb kunnen doorhakken."

Respect was het codewoord in de onderhandelingen.

"Respect was het codewoord in de onderhandelingen", zegt Vanaken. "Ik heb altijd gezegd dat ik me hier ongelooflijk goed voel. Het respect tussen het bestuur en mij is enorm groot, dus ben ik gelukkig dat ik nog 5 jaar kan voortdoen."

Jaremtsjoek: "AA Gent zou blij mogen zijn"

Ook aanwinst Roman Jaremtsjoek deelt zijn verhaal van zijn overstap. "Mijn ambities en de ambities van Club Brugge liggen op een lijn. Ik ben nog nooit kampioen geworden in België, dat is mijn doel komend seizoen. Ook willen we doorstoten in de Champions League."



"Er hebben al clubs meer voor mij betaald", wuift hij de druk van recordtransfer weg. "Natuurlijk brengt dat druk met zich mee, maar ik wil gewoon mijn job doen. Er staat een goede ploeg met uitstekende spelers rond me. Nu is het aan mij om hard te werken, dan volgen de goals wel."



De Gentse aanhang is niet blij met de keuze van de Oekraïner. Dat beseft hij ook. "Het is moeilijk om daar nu iets over te zeggen. Ik kan enkel delen dat ik mijn redenen heb om voor Brugge te kiezen. Ik heb veel gescoord voor KAA Gent en de club ontving veel geld voor mijn transfer. Daarvoor zouden ze blij mogen zijn."