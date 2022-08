Scott Parker is eerste trainersontslag in Premier League na 9-0 tegen Liverpool

Parker promoveerde vorig seizoen met Bournemouth naar de Premier League, maar heeft dus niet lang mogen proeven van dat avontuur.



Opvallend: Bournemouth is de 2e club die de 41-jarige Parker coachte. Hij begon in 2019 zijn trainerscarrière bij Fulham, dat hij in 2020 meteen ook van de tweede naar de eerste klasse loodste in Engeland. Het bleef evenwel bij 1 seizoen op het hoogste niveau. Na de degradatie uit de Premier League in 2021 trok de ex-middenvelder van Chelsea, West Ham, Newcastle, Tottenham en Fulham naar Bournemouth.



Eigenaar Maxim Demin bedankte Parker in een statement voor zijn bewezen diensten: "Maar we moeten vooruit als team én club. Daarom is het belangrijk om onze strategie van een duurzaam beleid voort te zetten."



De nummer 17 in Engeland zoekt snel een opvolger van Parker.