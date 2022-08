LIVESTREAM: Dewulf, Serry en Hermans mogen mee naar WK, geen Teuns

clock 11:11 11 uur 11. Wout en Remco staan op gelijke hoogte. Ze dwingen dat af gezien de laatste maanden. Een evenwichtsoefening? Ze zijn perfect compatibel en moeten elkaar vinden als ze wereldkampioen willen worden. De ene heeft een betere sprint, de andere een betere solo. . Sven Vanthourenhout. Wout en Remco staan op gelijke hoogte. Ze dwingen dat af gezien de laatste maanden. Een evenwichtsoefening? Ze zijn perfect compatibel en moeten elkaar vinden als ze wereldkampioen willen worden. De ene heeft een betere sprint, de andere een betere solo. Sven Vanthourenhout

clock 11:09 11 uur 09. Remco Evenepoel presteert opperbest in de Vuelta. Wordt een WK daarna niet wat te veel? De bondscoach: "Vooral de slotweek is zeer zwaar. Ook de positie waar hij nu in staat vraagt veel energie. Maar Remco is op en top prof. Wanneer de Vuelta achter hem ligt, zal hij focus kunnen leggen op WK. Daar is vooraf ook al over gesproken. We juichen als federatie toe wat hij doet en we zijn de eerste supporter." . Remco Evenepoel presteert opperbest in de Vuelta. Wordt een WK daarna niet wat te veel? De bondscoach: "Vooral de slotweek is zeer zwaar. Ook de positie waar hij nu in staat vraagt veel energie. Maar Remco is op en top prof. Wanneer de Vuelta achter hem ligt, zal hij focus kunnen leggen op WK. Daar is vooraf ook al over gesproken. We juichen als federatie toe wat hij doet en we zijn de eerste supporter."

clock 11:09 11 uur 09. De premie voor een wereldtitel: 50.000 euro. . De premie voor een wereldtitel: 50.000 euro.

clock 11:08 11 uur 08. De 4 reserven: Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Louis Vervaeke en Dries Van Gestel. . De 4 reserven: Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Louis Vervaeke en Dries Van Gestel.

clock 11:07 11 uur 07. Pieter Serry zit voorlopig wel nog thuis met corona. "Afhankelijk van wie uitvalt, wordt er een bepaald type ingevoegd. Er is geen volgorde op de reservelijst. Pieter wordt opgevolgd en de symptomen vallen goed mee." . Pieter Serry zit voorlopig wel nog thuis met corona. "Afhankelijk van wie uitvalt, wordt er een bepaald type ingevoegd. Er is geen volgorde op de reservelijst. Pieter wordt opgevolgd en de symptomen vallen goed mee."

clock 11:06 11 uur 06. Geen Dylan Teuns? Hij is een fantastische renner, maar we hebben in België nog veel goeie renners. We hebben de ploeg onderbouwd in functie van Remco en Wout. Dat hij geen reserve is? Ik zou dat wat minderwaardig gevonden hebben. Met zijn kwaliteiten zet je hem niet op die lijst. . Sven Vanthourenhout. Geen Dylan Teuns? Hij is een fantastische renner, maar we hebben in België nog veel goeie renners. We hebben de ploeg onderbouwd in functie van Remco en Wout. Dat hij geen reserve is? Ik zou dat wat minderwaardig gevonden hebben. Met zijn kwaliteiten zet je hem niet op die lijst. Sven Vanthourenhout

clock 11:05 11 uur 05. "Ploeg is heel duidelijk gemaakt om de 2 kopmannen zo goed mogelijk te ondersteunen", legt Sven Vanthourenhout uit. Stan Dewulf is een verrassing. "Voor de buitenwereld is dat misschien zo, maar als je praat met renners en ploegen, dan komt hij heel vaak naar voren. Hij is zeer onderschat en is gegeerd door veel teams. Hij is een toegevoegde waarde." . "Ploeg is heel duidelijk gemaakt om de 2 kopmannen zo goed mogelijk te ondersteunen", legt Sven Vanthourenhout uit. Stan Dewulf is een verrassing. "Voor de buitenwereld is dat misschien zo, maar als je praat met renners en ploegen, dan komt hij heel vaak naar voren. Hij is zeer onderschat en is gegeerd door veel teams. Hij is een toegevoegde waarde."

clock 11:05 11 uur 05. Remco Evenepoel en Yves Lampaert rijden de tijdrit. . Remco Evenepoel en Yves Lampaert rijden de tijdrit.

clock 11:04 11 uur 04. De heren elite: Nathan Van Hooydonck, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Quinten Hermans, Pieter Serry, Yves Lampaert, Remco Evenepoel en Stan Dewulf. . De heren elite: Nathan Van Hooydonck, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Quinten Hermans, Pieter Serry, Yves Lampaert, Remco Evenepoel en Stan Dewulf.

clock 11:02 11 uur 02. Eerst worden de jeugdreeksen vrijgegeven. Bij de beloften (mannen) ontbreken Arnaud De Lie en Cian Uijtdebroeks. Alec Segaert, Fabio Van den Bossche en Lennert Van Eetvelt gaan wel mee. . Eerst worden de jeugdreeksen vrijgegeven. Bij de beloften (mannen) ontbreken Arnaud De Lie en Cian Uijtdebroeks. Alec Segaert, Fabio Van den Bossche en Lennert Van Eetvelt gaan wel mee.

clock 11:01 11 uur 01. Bondsvoorzitter Tom Van Damme opent en stelt dat een WK in Australië logistiek "bijna een nachtmerrie" is. "Net zoals het WK veldrijden in Fayetteville." "Maar we kunnen met ambitie afzakken naar het WK. Met de selecties kunnen we er zeker en vast scoren." . Bondsvoorzitter Tom Van Damme opent en stelt dat een WK in Australië logistiek "bijna een nachtmerrie" is. "Net zoals het WK veldrijden in Fayetteville." "Maar we kunnen met ambitie afzakken naar het WK. Met de selecties kunnen we er zeker en vast scoren."

clock 11:00 11 uur . De bondscoach is een man van zijn woord en stapt stipt om 11 u de perszaal binnen. . De bondscoach is een man van zijn woord en stapt stipt om 11 u de perszaal binnen.

clock 10:55 10 uur 55. Over de kopmannen bestaat geen twijfel: Wout van Aert en Remco Evenepoel worden de spitsen, al zal de uitkomst van de Vuelta natuurlijk ook een impact hebben. Maar wie vult dat koppel aan? Volgens de kranten bevat de selectie met Stan Dewulf en Pieter Serry toch twee verrassingen van de chef. . Over de kopmannen bestaat geen twijfel: Wout van Aert en Remco Evenepoel worden de spitsen, al zal de uitkomst van de Vuelta natuurlijk ook een impact hebben. Maar wie vult dat koppel aan? Volgens de kranten bevat de selectie met Stan Dewulf en Pieter Serry toch twee verrassingen van de chef.

