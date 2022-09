LIVESTREAM: Belgische records voor Julien Watrin én Cynthia Bolingo, volg hier de 46e Memorial Van Damme

clock 21:47 21 uur 47.

Vuurwerk op de 800 meter. Met de Keniaan Emmanuel Korrir, de Algerijn Djamel Sedjati en de Canadees Marco Arop strikten de organisatoren de volledige top drie op de 800 meter van het afgelopen WK in Eugene. Vuurwerk gegarandeerd dus op het afsluitende loopnummer van deze Memorial. Benieuwd of onze landgenoot Eliott Crestan deze wereldtoppers het vuur aan de schenen kan leggen, gesteund door het thuispubliek.



Vuurwerk gegarandeerd dus op het afsluitende loopnummer van deze Memorial. Benieuwd of onze landgenoot Eliott Crestan deze wereldtoppers het vuur aan de schenen kan leggen, gesteund door het thuispubliek.



Op weg naar wereldrecord voor Mahoetsjich? Mahoetsjich heeft de smaak te pakken en waagt zowaar haar kans op wereldrecordhoogte. Bij haar eerste twee pogingen op 2,10 meter tikt ze de lat aan. Lukt het bij de derde keer wel?

Beste wereldjaarprestatie voor Mahoetsjich. Jaroslava doet op haar ééntje voort in het hoogspringen en de Oekraïense doet dat met verve. Ze gaat bij haar tweede poging over 2,05 meter en zet daarmee een beste wereldjaarprestatie en meetingrecord neer, ze evenaart ook haar nationale record.

Mageean troeft Muir af. Spannende ontknoping op de 1.500 meter. Ciara Mageean zet een dijk van een race neer en wint in 3'56"63, een nationaal record voor de Ierse. Europees kampioene Lara Muir moet vrede nemen met de tweede plaats, Freweyni Hailu is derde. Vanderelst wordt 11e in 4'04"43, een seizoensbeste voor haar.

clock 21:38 21 uur 38. Elise Vanderelst 11e met haar beste prestatie van het seizoen. Elise Vanderelst 11e met haar beste prestatie van het seizoen

Vanderelst in actie op de 1.500 meter. Elise Vanderelst beleefde geen succesvolle atletiekzomer, misschien kan ze vanavond haar blazoen wat oppoetsen op de 1.500 meter. Ook Laura Muir, Europees kampioene en goed voor brons op het voorbije WK, heeft de trip naar Brussel gemaakt.

Winst voor Mahoetsjich. De winst in het hoogspringen gaat naar Jaroslava Mahoetsjich. De Oekraïense wint met een sprong over 2,02 meter. Patterson is tweede met 1,94 meter, haar Australische landgenote Olyslagers derde met 1,91 meter.

Records bij de vleet op 5.000 meter. Wat een straffe 5.000 meter-race hebben we net gezien. Van de top tien hebben maar liefst negen atleten een persoonlijk record neergezet en vier daarvan waren ook nog eens goed voor een nationaal record.

clock 21:27 21 uur 27. Jacob Krop loopt een wereldjaarrecord op de 5000 meter. Jacob Krop loopt een wereldjaarrecord op de 5000 meter

Beste wereldjaarprestatie voor Krop. Ook op de 5.000 meter gaat het verschroeiend hard. Jacob Krop wint overtuigend in 12'45"71, een beste wereldjaarprestatie! Grant Fischer is tweede in 12'46"96 en snoept daarmee het Amerikaanse record af van Bernard Lagat.

Exit Patterson in hoogspringen. Op het WK in Eugene kon ze Mahoetsjich nog aftroeven voor de winst, maar dat zal vanavond niet lukken voor Eleanor Patterson. De Australische faalt ook bij haar derde poging op 1,97 meter.

Duel Thiam-Vidts. De toeschouwers gaan op het puntje van hun stoeltje zitten, want Nafi Thiam en Noor Vidts beginnen aan hun competitie in het verspringen. Normaal zou Thiam deelnemen aan het hoogspringen, maar daar stak een ontstoken teen een stokje voor. Een duel in het verspringen met haar collega-zevenkampster Vidts is het alternatief. Topfavoriete voor de winst lijkt de Nigeriaanse Ese Brume, de zilveren medaillewinnares van het voorbije WK.



Een duel in het verspringen met haar collega-zevenkampster Vidts is het alternatief. Topfavoriete voor de winst lijkt de Nigeriaanse Ese Brume, de zilveren medaillewinnares van het voorbije WK.

clock 21:17 21 uur 17. Duplantis: "Misschien had ik een wake-upcall nodig". Duplantis: "Misschien had ik een wake-upcall nodig"

Ik heb niet goed gesprongen, ik vond het ritme niet in mijn aanloop. Ik heb ook technisch een aantal zaken niet goed uitgevoerd. Het komt niet vaak voor dat ik slecht spring, misschien had ik een wake-upcall nodig. Mondo Duplantis.

5.000 meter. Met Robin Hendrix staat er 1 Belg aan de start voor de 5.000 meter. Wereldkampioen Jakob Ingebrigtsen is er niet bij, maar met Jacob Krop en Oscar Chelimo is de rest van het WK-podium wel op de afspraak.

clock 21:12 21 uur 12. Camacho-Quinn haalt meetingrecord op 100m horden. Camacho-Quinn haalt meetingrecord op 100m horden