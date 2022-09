LIVESTREAM: Belgisch record voor Julien Watrin, volg hier de 46e Memorial Van Damme

clock 20:10 20 uur 10. Zorgt Duplantis voor nieuw wereldrecord? In het polsstokspringen zijn ze intussen aanbeland bij 5,71 meter. De ster daar is natuurlijk Armand "Mondo" Duplantis. In juli verbeterde het Zweedse polsstokfenomeen zijn wereldrecord tot 6,21 meter, mogelijk doet de olympische kampioen er vanavond nog een schepje bovenop. Hij had wel twee pogingen nodig op 5,61 meter. . Zorgt Duplantis voor nieuw wereldrecord? In het polsstokspringen zijn ze intussen aanbeland bij 5,71 meter. De ster daar is natuurlijk Armand "Mondo" Duplantis. In juli verbeterde het Zweedse polsstokfenomeen zijn wereldrecord tot 6,21 meter, mogelijk doet de olympische kampioen er vanavond nog een schepje bovenop. Hij had wel twee pogingen nodig op 5,61 meter.

clock 20:05 20 uur 05. Julien Watrin verbetert het Belgische record op 400m horden. Julien Watrin verbetert het Belgische record op 400m horden

clock 20:04 20 uur 04. Belgisch record voor Watrin! Wat een knappe race van Julien Watrin! Hij gaat lang mee met Alison dos Santos en moet pas in de laatste rechte lijn terrein prijsgeven. Dos Santos wint autoritair in 47"54. Watrin wordt vierde in 48"66, een nationaal record!

clock 20:04 20 uur 04. Kan Watrin schitteren voor eigen volk? Julien Watrin staat klaar voor de 400 meter horden. Pittige concurrentie voor onze landgenoot met onder meer wereldkampioen Alison dos Santos. Ook Wilfried Happio en Yasmani Copello zijn erbij. Zij pakten respectievelijk zilver en brons in de EK-finale, waarin Watrin zesde werd.

clock 20:02 20 uur 02. Ponnet: "Na het EK dacht ik dat het op was". Ponnet: "Na het EK dacht ik dat het op was"

clock 20:01 20 uur 01. Ik dacht dat het op was na het EK, maar ik wou nog één keer alles geven. Ik ben tevreden over mijn race. Op het EK heb ik mezelf kunnen overtreffen met de Cheetahs. Individueel is het toch een verschil, dan is er iets minder drive om zo snel te lopen. Helena Ponette.

clock 19:54 19 uur 54. Sterke Kevin Borlée wint het voor O'Donnell. Sterke Kevin Borlée wint het voor O'Donnell

clock 19:53 19 uur 53. Kevin Borlée snelt naar de winst. Kevin Borlée moet alles in de strijd gooien, maar met een knappe eindsprint kan hij nog net de Ier Christopher O'Donnell afhouden. Hij wint in 45"72. Alexander Doom is derde, Jonathan en Dylan Borlée vervolledigen de top vijf. Sacoor finisht als 7e.

clock 19:52 19 uur 52. Tornado time. Net als de Cheetahs krijgen ook de Belgian Tornados hun moment de gloire. Jonathan, Kevin en Dylan Borlée komen samen met hun ploegmakkers Jonathan Sacoor en Alexander Doom in actie op een extra 400 meter. Julien Watrin is er niet bij, hij loopt straks de 400 meter horden.

clock 19:51 19 uur 51. Weelde in het speerwerpen. Het deelnemersveld in het speerwerpen bij de vrouwen bulkt van de klasse. Alle medaillewinnaars, en dat zijn zes verschillende vrouwen, van zowel het WK als het EK staan op het wedstrijdblad. Het wordt vooral uitkijken naar het duel tussen de Australische wereldkampioene Kelsey-Lee Barber en de amper 19-jarige Europese kampioene Elina Tzengko uit Griekenland.



Het wordt vooral uitkijken naar het duel tussen de Australische wereldkampioene Kelsey-Lee Barber en de amper 19-jarige Europese kampioene Elina Tzengko uit Griekenland.

clock 19:50 19 uur 50. WK-toppers in het hink-stap-springen. Ook de hinkstapspringers zijn intussen bezig aan voor hun competitie. Regerend olympisch kampioen Pedro Pichardo was deze zomer de grote slokop met goud op het WK én EK. De Portugees is er vanavond niet bij, maar met Hugues Fabrice Zango en Zhu Yaming tekenen de zilveren en bronzen medaillewinnaar van het WK wél present. Ook Jean-Marc Pontvianne, brons op het EK, en tweevoudig olympisch kampioen Christian Taylor mengen zich in de strijd.



Ook Jean-Marc Pontvianne, brons op het EK, en tweevoudig olympisch kampioen Christian Taylor mengen zich in de strijd.

clock 19:46 19 uur 46. Geen winst, wel PR voor Ponette. Net geen overwinning voor Helena Ponette. Ze moet de Française Amandine Brossier voor zich dulden, die wint in 51"74. Ponette finisht in 51"82, een verbetering van haar persoonlijk record. Camille Laus wordt na de Jamaicaanse Rushell Clayton en de Nederlandse Eveline Saalberg 5e. Imke Vervaet is 6e en Paulien Couckuyt 7e. Nina Hespel sluit de rij.





clock 19:46 19 uur 46. Helena Ponette tweede in 400m. Helena Ponette tweede in 400m

clock 19:45 19 uur 45. Cheetahs in actie. Op de officiële 400 meter-wedstrijd bij de vrouwen is het nog even wachten, maar speciaal voor de Belgian Cheetahs is er vanavond ook een extra 400 meter aan het programma toegevoegd. Camille Laus, Pauline Couckuyt, Helena Ponette, Imke Vervaet en Nina Hespel nemen het daarin tegen elkaar op.

clock 19:38 19 uur 38. Opnieuw ontgoocheling voor Ben Broeders. Het polsstokspringen is intussen al volop aan de gang, maar voor Ben Broeders is het verhaal daar al afgelopen. Onze landgenoot faalde drie keer op de aanvangshoogte van 5,41 meter. Na zijn ontgoochelende WK en EK dus een nieuwe domper voor Broeders.

clock 19:38 19 uur 38. Ben Broeders geraakt niet over 5,41m. Ben Broeders geraakt niet over 5,41m

clock 19:26 19 uur 26. Mo Farrah behoudt zijn werelduurrecord. Mo Farrah behoudt zijn werelduurrecord

clock 19:24 19 uur 24. Geen werelduurrecord voor Sawe. Het eindschot weerklinkt, Sawe heeft het niet gehaald. Hij wint uiteraard wel deze uurloop, maar blijft boven het record van Mo Farah.

clock 19:22 19 uur 22. Op anderhalve minuut van het einde moeten we concluderen dat het een moedige poging was, maar dat het werelduurrecord op naam blijft van Mo Farah. Marc Willems.