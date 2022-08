Kampioenen Racing en Gantoise zijn hofleveranciers bij nominaties Gouden Stick

Bij de mannen zijn Tom Boon (Léopold), Cedric Charlier (Racing) en Victor Wegnez (Racing) de kanshebbers op de Gouden Stick.

Charlier was de held van landskampioen Racing tijdens de play-offs, maar hij heeft te duchten concurrentie van collega-Red Lion Tom Boon. Léopold mocht vanwege problemen met een werkvisum geen play-offs spelen, maar toch slaagde Boon erin om 51 doelpunten te scoren.

Bij de vrouwen werden Charlotte Englebert ( Racing) , Emilie Sinia (Gantoise), Stephanie Vanden Borre (Gantoise) genomineerd.

Opvallend: Sinia is 37 jaar, Englebert amper 21 jaar. Sinia speelde al in de Eredivisie toen Englebert nog niet geboren was.

De Gouden Sticks, die normaal in december werden uitgereikt, worden nu al op 25 september bekendgemaakt. De hockeybond wil zo in het begin van het seizoen de beste spelers van vorig jaar in de bloemetjes zetten.

Er wordt een opvolger gezocht voor Florent Van Aubel en Ambre Ballenghien, die vorig jaar de Gouden Stick kregen.