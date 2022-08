De Cauwer en Vandegoor na wervelende tijdrit: "De laatste jaren zelden gezien"

Remco Evenepoel heeft verwoestend uitgehaald in de Ronde van Spanje. José De Cauwer moest even naar adem happen na de tijdrit in Alicante van de rode trui: "Dit biedt sowieso geweldige perspectieven voor de toekomst."

Hij had het min of meer voorspeld en Remco Evenepoel flikte het ook meesterlijk in Alicante. "Ga zitten, Renaat", zei José De Cauwer tijdens het verslag van de tijdrit na de finish van Remco Evenepoel. "Moeten er nog superlatieven zijn? Zijn tijdrit steekt er gewoon bovenuit. Zoiets hebben we de laatste jaren zelden gezien." Primoz Roglic is nog verder teruggeslagen. "In principe heeft hij geen slechte dag in een grote ronde. Hij heeft al meermaals bewezen dat hij het kan afmaken." "Bij Remco Evenepoel weten we dat niet na 3 weken. Dag per dag, echt wel." "We genieten hiervan en dit biedt geweldige perspectieven voor de toekomst. Dit is al meer dan geslaagd als we kijken naar zijn toekomst als ronderenner van 3 weken." "Nu moet je afwachten of er een mindere dag komt en wat dan de reden kan zijn." "Ik zei het vooraf al: ik keek uit naar een grote ronde zoals nooit tevoren. En zo is het. Met heel veel plezier wacht ik af tot in Madrid."

Vandegoor: "Fysiek en mentaal heeft Evenepoel concurrentie in zijn greep"

Onze man in de Vuelta, Christophe Vandegoor, begon even te duizelen toen hij de gemiddelde snelheid zag waarmee Remco Evenepoel in Alicante over de finish was gereden: net geen 56km/u gemiddeld. "Primoz Roglic zelf zei achteraf dat Evenepoel van een ander kaliber is. Wat Evenepoel deed in de tijdrit wil ik meteen wat opentrekken naar wat hij ook deed bergop." "Remco Evenepoel is echt een kind van de datageneratie. Jonge renners die opgegroeid zijn met hun wattagemeter. Ze testen op training hoeveel wattage ze kunnen trappen en hoe lang. Dat heeft hij ook bergop perfect uitgevoerd." "Hij versmacht de concurrentie niet door aan te vallen zoals Alberto Contador of Nairo Quintana vroeger deden, maar door een constant zeer hoog tempo te rijden. Zo heeft hij de concurrenten fysiek en mentaal in zijn greep in deze Vuelta."

Remco Evenepoel is echt een kind van de datageneratie. Christophe Vandegoor