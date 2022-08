BEKIJK: Alle ogen op Evenepoel gericht, maar hij heeft enkel oog voor zijn ouders: "Zien jullie het podium?"

De steun van zijn ouders betekent duidelijk veel voor Evenepoel. Ook onze Sporza-commentatoren zagen de symboliek in het moment. "De zoon in hem komt naar boven", beschreef Renaat Schotte de gebeurtenis. "Mooi om te zien dat hij daar zo fel mee bezig is", trad José De Cauwer hem bij.

Net voor de podiumceremonie van zijn triomf in de Vuelta-tijdrit, was Evenepoel vooral bekommerd om zijn ouders. "Kunnen jullie het podium zien?", vroeg de winnaar tot 4 keer toe.

De podiumceremonie zelf was dan ook een emotioneel moment voor zijn ouders.

Twee jaar geleden keken ze nog met lede ogen toe hoe Remco aan een ziekenhuisbed gekluisterd was na zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Vandaag mochten mama en papa Evenepoel met tranen van geluk in de ogen naar het podium kijken. Symbolisch.

"Ik val in herhaling, maar voor ons was dat geen ongeluksdag in Lombardije, maar een geluksdag, want hij heeft de val overleefd. Hij is hard blijven werken daarna en nu krijgt hij loon naar werk", vertelde Patrick Evenepoel

"Remco heeft enorm veel opgeofferd voor deze Vuelta. Hij was amper thuis. Deze ritzege betekent heel veel voor hem en voor ons. De tijdrit was echt een groot doel van hem."