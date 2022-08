Evrard over gemiste transfer: "Europese top heeft tijdens EK gepolst, maar heb geen spijt van OHL"

Evrard ruilde deze zomer Gent voor OH Leuven. Dat contract was al getekend voor de start van het EK. Zat er anders een droomtransfer in? "Die vraag heb ik tijdens het EK ook een paar keer gekregen, maar ik heb heel bewust bij Leuven getekend. Daar zijn ook heel duidelijke doelen."

"Hoe we op het WK geraken is van minder belang, zolang we er maar geraken"

Het eerste doel is de match tegen Noorwegen tot een goed einde brengen. En dat betekent geen goals slikken en zelf ook vijf keer scoren. Want dat zou nodig zijn om nog de groepswinst en het rechtstreekse WK-ticket te pakken.

"Geen goals slikken is altijd mijn doel. Daar speel ik voor als keeper. Maar we moeten de match gewoon goed voorbereiden en zorgen dat we klaar zijn. In een wedstrijd neem je altijd berekende risico's, maar we moeten niet te gek doen."

"We geloven nog in de eerste plaats, dat moet als topsporter. Maar hoe we op het WK geraken is van minder belang, zolang we er maar geraken. Dat kan ook via de barrages. We hebben nu al twee EK's gehad, een WK is nog wat hoger. Dat is een droom van deze groep."