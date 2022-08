Alex Dowsett kondigt afscheid aan: "Ik wil nieuwe facetten van de sport leren kennen"

Alex Dowsett heeft in een video op YouTube bekendgemaakt dat hij op het einde van het seizoen stopt als professioneel wegwielrenner. "De wil om het beter te doen dan voorheen is wat vervaagd. Ik ben blij met wat ik bereikt hebt in mijn carrière en denk dat ik alles bereikt hebt in de WorldTour dat ik kon bereiken", legde de tijdritspecialist uit.