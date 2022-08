"Ergste nachtmerrie dat dit gebeurt": tear-off (van Verstappen?) belandde in remkoeling Leclerc

Dagwinnaar Max Verstappen had toegegeven dat hij in het begin van de race veel vuil op zijn scherm had en daarom een tear-off-strip had weggegooid.



Het vizier van een auto- of motorsporthelm wordt bekleed met heel wat verschillende lagen doorzichtige plastic film. De rijders kunnen zo'n plastic laagje van hun vizier trekken als het tijdens de race te vuil wordt. "Tear off" betekent afscheuren.



En uitgerekend zo'n tear-off-strip zorgde voor problemen bij Charles Leclerc. Het plastic kleinood kwam in het remsysteem van de Ferrari terecht en beïnvloedde de werking van de remkoeling.



Hierdoor ontstond er oververhitting en zag Leclerc rook ontstaan waardoor de 24-jarige Monegask genoodzaakt werd om een pitstop te doen.



Het is niet helemaal zeker dat de strip van Verstappen kwam. "Hopelijk is die niet van mij", reageerde de Nederlandse wereldkampioen. "Je bent altijd bang dat zoiets gebeurt, vooral wanneer je midden in het veld zit. Zeker op een baan zoals deze, je haalt ze (de tear-offs) er vrij snel af. Het is je ergste nachtmerrie dat deze dingen gebeuren, helaas gebeurt het soms."